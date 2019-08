🔴 NOVOLI SOTTO ASSEDIO. VIETATO PROTESTARE. ➡️ La polizia ruba il megafono a chi protesta in strada100 poliziotti per sgomberare 8 famiglie e restituire le case del Monte dei Paschi di Siena e al "libero mercato": da 4 anni le famiglie lottavano per un affitto sociale misurato al loro reddito. Posted by Firenze dal Basso on Friday, August 2, 2019

Sgombero a Firenze nel quartiere di Novoli

50 persone sono state sgomberate dai loro appartamenti occupati il 2 agosto mattina a Firenze, nel quartiere di Novoli a Nord Ovest della città. Durante lo sgombero ci sono stati scontri tra la polizia e gli occupanti. Secondo quanto riferito dalle forze di polizia gli agenti in tenuta antisommossa avrebbero fatto arretrare di alcuni metri gli inquilini, spingendo alcuni dei manifestanti del comitato arrivati per portare la loro solidarietà alle famiglie occupanti. In una nota il comitato inquilini afferma invece che “i reparti antisommossa hanno a più riprese spintonato a caricato i sodali accorsi in supporto delle famiglie per allontanarli”.

Le operazioni di sgombero dureranno per tutta la giornata e gli inquilini stanno portando via le loro cose dalle abitazioni. Nell’edificio vivevano 8 famiglie e secondo quanto riportato dal sito web d’informazione Firenze dal Basso “da 4 anni le famiglie lottavano per un affitto sociale misurato al loro reddito”.

Lo sgombero degli appartamenti di Firenze a Novoli è avvenuto a seguito di un decreto di sequestro preventivo. La palazzina è di proprietà del fondo pensioni del personale del Monte dei Paschi di Siena. L’immobile, con otto appartamenti, era stato occupato anni fa dal Movimento di lotta per la casa. Lo sfratto esecutivo disposto dal tribunale è avvenuto con l’intervento della polizia e degli assistenti sociali del Comune che esamineranno caso per caso.

