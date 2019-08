Salvini fa un tweet contro la Boschi ma gli si ritorce contro

Il vicepremier leghista Matteo Salvini ha pubblicato un tweet contro l’ex ministra Maria Elena Boschi, ma l’effetto è stato il contrario di quanto probabilmente sperava. La maggior parte dei commenti, infatti, anziché dargli man forte nell’attaccare la Boschi, si sono rivolti contro di lui.

Nella serata di giovedì primo agosto Salvini ha condiviso su Twitter un articolo del quotidiano Libero, rilanciato da Dagospia, nel quale la deputata del Partito democratico si scaglia contro di lui. “Salvini è un Capitano coraggioso, eppure quando gli abbiamo chiesto di venire in Parlamento a riferire il suo ruolo, non si è mai presentato, forse ha paura della verità. Poi il ministro continua a dire che siamo stati noi a portare l’Italia alla crisi, invece con noi il Paese cresceva. Che sia un imbroglione lo dimostrano anche i numeri. Io sono in politica dal 2013, lui dal 1993”, sottolinea l’ex ministra delle Riforme istituzionali ed ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio.

“Per la Boschi io sono un imbroglione… Ma ancora parlano, dopo tutti i danni che hanno fatto??? Bacioni”, scrive Salvini nel suo tweet.

Alcune settimane fa, un tweet analogo del vicepremier sempre contro la Boschi aveva scatenato i commentatori contro di lei: sotto al post erano apparsi diversi insulti sessisti. Questa volta, invece, il popolo di Twitter non si è scagliato all’attacco della deputata Pd, ma contro lo stesso Salvini.

Tra i commenti, c’è chi lo accusa di essere un “bugiardo”, chi gli ricorda alcuni casi giudiziari in cui è coinvolta la Lega, chi lo definisce “millantatore”. “Maria Elena è una signora educata”, ricorda qualcuno. “È possibile avere un elenco dettagliato di chi può parlare e chi no, chi può scrivere e chi no, chi può governare e chi no?”, chiede un altro utente.

