Ryanair, voli low cost in offerta per partire ad agosto e settembre a meno di 10 euro

Ryanair offerta agosto settembre: voli low cost per partire all’ultimo

La compagnia low cost irlandese ha lanciato l’offerta sui voli in partenza ad agosto e settembre 2019. I prezzi sono stracciati, a partire da 9,99 euro per partire nei mesi estivi centrali.

Se non hai ancora prenotato le vacanze, questa potrebbe essere la tua occasione. Tra le destinazioni migliori per il periodo estivo ci sono mete di mare, Ryanair propone Marsiglia, una delle ultime rotte inaugurate quest’anno dalla compagnia aerea low cost, raggiungibile a prezzi bassissimi da Bologna e pagando leggermente di più anche da Roma Fiumicino, Catania e Palermo.

Ryanair offerta agosto settembre | voli low cost per Marsiglia

Marsiglia, tra le città più antiche della Francia, è un’ottima destinazione per una vacanza “lunga”, di una settimana, o anche solo per un weekend. Città portuale, Marsiglia nel 2013 è stata Capitale europea della cultura. È recente la costruzione del nuovo grattacielo progettato dall’archistar Jean Nouvel.

Marsiglia come città di mare offre delle bellissime spiagge. La calanche di Cassis è imperdibile. Tra le isole di Marsiglia invece ci sono Château d’If, la famosa isola del Conte di Montecristo, e le isole del Frioul.

Ma Marsiglia è anche arte. Le piccole cittadine vicine Aix-en-Provence, Arles, Avignone, Carcassonne o i borghi arroccati (Gordes, Carpentras, Les Baux-de-Provence) offrono la possibilità di trascorrere delle giornate alternative al mare.

Ryanair offerta agosto settembre | voli low cost per Bratislava

In offerta anche i voli Ryanair diretti a Bratislava, in Slovacchia. La partenza da Milano Bergamo ha un costo vantaggiosissimo: a partire da 9,99 euro a tratta e con qualche euro in più anche da Roma Ciampino, Catania e Cagliari.

Altra metà in offerta è Berlino, che quest’anni festeggia il 30esimo anniversario delle caduta del Muro.

Ryanair, tutte le offerte last minute per agosto: voli a meno di 10 euro