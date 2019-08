Rassegna stampa oggi | 2 agosto 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 2 agosto 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

Il bavaglio di Salvini

La libertà di stampa secondo Matteo (di Carlo Verdelli)

Giustizia, niente accordo. M5S: i leghisti come Berlusconi

Fuga dal Sud che affonda

Gli operai del Nord tra Lega e Cgil (di Gad Lerner)

E l’agente mi disse: “Ora so dove abiti” (di Valerio Lo Muzio)

“Bologna, diamo alla stazione il nome 2 agosto”

Salvini contro Repubblica, insulti e attacchi ai cronisti

Sarli (5S): “Risponda, non denigri la stampa”

Petrolio, prima del Metropol altri incontri tra Savoini e i russi

Renzi: chiediamo ora le dimissioni di Salvini

Processi, Bonafede media ma avverte la Lega: “Non governate con Fi”

Commissario Ue, Italia senza un nome. E Salvini snobba il pressing di Conte

Niente nuovi nati e i giovani he emigrano. La Sicilia perde il futuro

Camera in ferie, l’ultimo scontro è sull’allattamento in aula

Berlusconi li sfiducia, Carfagna si fa da parte, Toti annuncia l’addio

Il ritorno delle Ong nel Mediterraneo. E il vicepremier attacca la Germania

Msf riparte verso la Libia: “Siamo medici, salviamo vite”

Hong Kong come un set di paura, la Cina mette in scena la repressione

Olga legge la Costituzione contro le violenze della polizia

Bruciano le foreste in Siberia. Ora gli incendi allarmano il mondo

Tedesco: “Il ghiaccio si ritira e lascia un terreno secco che alimenta i roghi”

La verità su Cerciello, nella rete di telefonate la notte del delitto

Il papà va in carcere da Finn: “Perché l’hai fatto? Eri in Italia per allontanarti dai brutti giri”

Scalfarotto linciato per la visita agli arrestati. E anche il Pd si divide

I periti: “Sul Morandi i cavi erano corrosi. Poca manutenzione”

Nuovi casi di Ebola in Congo, ora è allerta anche in Ruanda

La svolta di Riad: “Donne libere di viaggiare senza permessi”

Di Maio smentisce ArcelorMittal: “Nessuna immunità in arrivo”

Miss Italia su Rai1, cercasi conduttore

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

Voto, Salvini avverte il M5S

Zingaretti: “I Cinque Stelle? Dialogo solo con gli elettori”

Un’Europa che resta a guardare (di Franco Venturini)

Berlusconi azzera i vertici. E Toti lascia

[Retroscena] Conte preme sulla Lega per il commissario Ue

Roma, i 24 minuti misteriosi degli arrestati (di Fiorenza Sarzanini)

“Corrosione sul ponte”. L’azienda: ininfluente

La ragazza che sfida Putin leggendo la Costituzione

Cosa succede ai delfini nel Tirreno?

Mo, l’inviato col cuore a Kabul

Giustizia in stallo, la mossa di Bonafede

Panucci: si arrivi a una sintesi tra Palazzo Chigi e il Viminale

Nomadi, giornalisti, Berlino. Un caso gli attacchi di Salvini

Si allarga il fronte anti Gozi. Lui: grottesco

Si indaga sulle telefonate dei pusher

Bongiorno: “Sì a processi rapidi e carriere separate. Il piano dei 5 Stelle? Non dà soluzioni”

Desecretate 2.300 pagine su Sindona

Toti: “L’ho saputo dal telefonino. Qui finisce Forza Italia, lì dentro resta un deserto”

Notai, il presidente indagato: estorsione

La Stampa

Giustizia, riforma rimandata Tav, la Lega dirà sì alla mozione Dem

Giuliano Caputo: “Separare le carriere ha un obiettivo punitivo”

Forza Italia è nel vortice del declino

Ivan Scalfarotto: “Doverosa la visita in cella. Lo Stato rispetti i detenuti”

Salvineggiando (Il buongiorno di Mattia Feltri)

“Ho ricevuto minacce da una zingaraccia. Preparati alla ruspa”

La Lega vede la crisi: “Il governo tiene? Qui si sfida la gravità”

Sovranisti a caccia di traditori

Ue, Conte ha fretta “Salvini ora scelga il commissario”

Novanta migranti salvati dalle Ong. E Salvini grida al ricatto tedesco

“Due neonati e un bimbo ferito. A bordo un solo bagno per tutti”

Iran, le sanzioni di Trump contro Zarif. L’Europa si smarca: “Lavoreremo con lui”

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Savoini, due vertici petroliferi coi russi prima del Metropol

Salvini come B.: spara sui giudici per salvare gli inquisiti della Lega

Il Codice Papeete (di Marco Travaglio)

Mose, cerniere mai collaudate e zero piani di manutenzione

É il nuovo divorzio all’indiana: mariti meno onnipotenti

39 anni fa la strage di Bologna. Il nero Ciavardini, condannato definitivo, fa la vittima su Fb: “Non soffrirono solo i morti”. La vergogna non si prescrive mai

La notte di Palazzo Chigi: Bongiorno vuole “qualcosa di forte”, Bonafede si “illumina”

Tremonti alla Ue, l’ultima provocazione della Lega

Minori, giudici contro pm “Non segnalarono atti falsi”

Il Sole 24 Ore

Tav, Lega pronta al voto con Fi-Fdi-Pd

“L’aeroporto di Firenze ostaggio della politica”

Salvini prepara la crisi ma urne più lontane

Voto anticipato per il 72% degli italiani

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

Commissario, Leyen da Conte. Ma lui non ha ancora un nome

Sbarcati i profughi della Gregoretti: arrestati due scafisti a bordo della nave

“Zingaracce” e giornalisti Ora Salvini sbrocca con tutti

Ennio Amodio: “Ma così si ritorna alla vendetta”

Migranti, offensiva delle Ong. Salvini: «Non accetto ricatti»

Processi, tempi più stretti. Toghe critiche sul sorteggio

Messaggero

Giustizia e Ue, la miccia di Salvini

Scontro sulla giustizia. E Salvini: se mi stufo la parola agli italiani

I pm: l’audio del Metropol registrato da un italiano e diffuso forse dai russi

Trattativa al palo: M5S respinge le richieste leghiste

Fabio Massimo Castaldo: “Ma serve un tecnico se non vogliono vanificare un’occasione per l’Italia”

Il Foglio

Il gran valzer del partito che non c’è

Perché Salvini non rompe con Di Maio? Il mistero allarma i leghisti

Avvenire

Migranti siamo noi

Un suicidio assistito anche per la politica

“La mia Tafida da curare. Non va fatta morire”

Da Marsiglia salpa la Ocean Viking La missione di Msf e Sos Mediterranee

L’onda razzista sul treno e alla frontiera

Il Manifesto

Mezzo stivale

Qui ci vorrebbe Obama, Michelle Obama

Luciano Canfora: “Sinistra, una rivoluzione socialdemocratica”

Libero

Forza Italia in agonia

I magistrati: giù le mani dalle toghe

La Verità

La trappola di Mosca è tutta italiana

Il sistema Bibbiano continua: una bambina ha fruttato 269.000 euro agli amici di Foti

Ridata la patente all’autista di scuolabus ubriaco (di Mario Giordano)

La gara a coccolare i piccoli delinquenti americani (di Maurizio Belpietro)

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The Guardian

Lib Dems win Brecon and Radnorshire byelection, cutting Johnson majority to one

Greta Thunberg hits back at Andrew Bolt for ‘deeply disturbing’ column

New York Times

Trump Says U.S. Will Hit China With More Tariffs

Aljazeera

North Korea fires two short-range projectiles: South Korea

Buzzfeed

Katy Perry And Her Team Must Pay $2.78 Million For Copying A Christian Rap Song For Her Hit “Dark Horse”