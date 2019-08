Chi è Peppone, Giuseppe Calabrese, volto di Linea Verde e Grand Tour su Rai 1

Nella calda estate di Rai 1 arriva un nuovo programma, Grand Tour, condotto da Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Peppone: se i primi due – soprattutto la Cuccarini – sono dei volti noti della tv italiana, in tanti si chiedono chi è Peppone, nome d’arte di Giuseppe Calabrese.

Eppure, Peppone non è una new entry di Rai 1: il pubblico più affezionato di alcuni programmi, come La prova del cuoco e Linea Verde, conosce già il personaggio, che è apparso più volte in entrambe le trasmissioni. Del resto, Calabrese si è ritagliato un suo spazio come grande conoscitore di cucina e di storia culinaria.

Con Grand Tour, poi, fa un ulteriore salto, arrivando al ruolo di co-conduttore. In cinque puntate, la trasmissione farà fare un viaggio virtuale ai telespettatori attraverso i paesaggi più belli di cinque regioni italiane (Puglia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto).

Grand Tour, tutto sul nuovo programma di Rai 1 legato a Linea Verde

Ma chi è Peppone? Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Giuseppe Calabrese.

Peppone chi è | Gli inizi

Giuseppe Calabrese è nato a Potenza il 6 marzo 1975. Fin da piccolo ha dimostrato di avere una grossa passione per la cucina e i fornelli.

Tuttavia, almeno inizialmente, le intenzioni di carriera erano diverse. Dopo l’esame di maturità, infatti, ha lasciato Potenza per spostarsi a Siena, dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza.

Nonostante ciò, la cucina era nel suo destino. Così, dopo essere tornato a casa a Potenza, è diventato socio di un bistrot, “Cibò”.

Peppone chi è | Il successo televisivo

Da lì, Giuseppe Calabrese ha iniziato a ritagliarsi uno spazio tutto suo nella televisione italiana. È stato più volte ospite della trasmissione “La prova del cuoco”, dove si è guadagnato il soprannome di “Peppone” per la sua stazza fisica.

In poco tempo, con la sua preparazione e simpatia è diventato anche inviato del cooking show di Rai 1. Anche a Linea Verde, inoltre, inizia ad avere spazio, soprattutto quando racconta le tradizioni culinarie dei posti visitati dalla trasmissione.

Nell’estate del 2019, poi, arriva Grand Tour, con cinque prime serate su Rai 1 con Lorella Cuccarini, Alberto Mellone e proprio Peppone.

Peppone chi è | Vita privata

Non ci sono molte notizie sulla vita privata di Giuseppe Calabrese. Si sa però che è sposato. Non si conosce però l’identità della moglie.

Peppone chi è | Social

Peppone è discretamente seguito sui social network. Su Instagram, ad esempio, Calabrese vanta oltre 5mila follower.

Su Facebook, invece, i fan sono 15mila. Molti meno i fan su Twitter, account che però tiene comunque molto attivo e aggiornato.