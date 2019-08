Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 2 agosto 2019

Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 2 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro.

Pensioni news, Zingaretti su Quota 100: “Lega e M5s hanno preso soldi dalle tasche degli italiani”

I due partiti di maggioranza, Lega e M5s, “sono popolari perché hanno passato un anno a ridistribuire soldi. Chi con quota 100, chi con il reddito di cittadinanza”. Queste le parole del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, pronunciate nel corso di una recente intervista a Sky Tg24.

Il vertice dei dem ha criticato le due misure bandiera dell’esecutivo gialloverde introdotte con il decreto 4/2019, il noto “decretone”, perché realizzate “prendendo i soldi dalle tasche degli italiani”. Secondo Zingaretti, peraltro, “a ottobre o in autunno, quando ci sarà la Manovra economica e finanziaria, questo Governo rimetterà le mani nelle tasche e sui risparmi degli italiani”, al fine di far quadrare i conti e non sforare le regole di bilancio imposte dall’Unione europea.

Motivo per cui il Pd ha annunciato, tramite il suo leader, “una battaglia durissima”. “Faremo una battaglia durissima, perché non si tocchi la sanità pubblica, perché si investa nella scuola e nella formazione, perché si riprenda una stagione di investimenti per creare lavoro”, ha infatti dichiarato Zingaretti, che sa bene di dover fare delle proposte anche per quanto riguarda la previdenza. Su questo tema, infatti, sono molte le questioni aperte: la proroga di Opzione Donna, Ape Sociale e Volontaria e l’introduzione di Quota 41 per tutti (come promesso dalla Lega di Matteo Salvini).

