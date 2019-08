Oroscopo Paolo Fox, i segni fortunati in amore ad agosto 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI AMORE AGOSTO 2019 – L’estate è ormai vivo e come sempre si tratta di un’occasione per regalarsi nuove esperienze ed emozioni, specie in amore. Ma cosa prevede l’oroscopo per il mese di agosto 2019? Nessuno meglio di Paolo Fox, il guru degli astrologi italiani, può darci una risposta.

Quali sono i segni più fortunati in amore a agosto 2019? D’altronde l’estate è il periodo dell’anno più propizio per avviare una nuova relazione, o consolidare una storia in crisi.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Ogni anno Paolo Fox realizza i suoi grafici in cui analizza l’andamento per tutti i segni nel corso dei vari mesi. Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna.

Ecco allora i segni più fortunati ad agosto 2019 in amore.

Oroscopo Paolo Fox segni fortunati amore agosto 2019

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, tra i segni più fortunati dal punto sentimentale troviamo il Leone: se siete in cerca dell’anima gemella, fatevi avanti. Le stelle vi assistono. Le previsioni sono ancora più propizie per quanto riguarda settembre.

Al top in amore ad agosto anche il Capricorno: dopo un periodo sottotono, spiccate il volo. Chi vive una storia consolidata da tempo, potrebbe pensare di compiere il grande passo, come il matrimonio o fare un figlio.

Un mese indimenticabile dal punto di vista sentimentale anche per quanto riguarda l’Ariete: approfittatene per concedervi notti intense di passione, anche occasionali se non volete qualcosa di serio. A fine anno poi ci sarà un calo.

L’oroscopo di Paolo Fox di agosto 2019 prevede un agosto al top anche per i Gemelli: favoriti nuovi incontri, specie per chi è single. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate paura a testimoniare i vostri sentimenti.

Molto bene anche il Cancro e la Bilancia: un’estate ricca di soddisfazioni in amore anche per voi. Per gli altri segni dell’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con una serie di inevitabili alti e bassi. Tra i segni meno fortunati di questo luglio 2019 in amore secondo Paolo Fox citiamo il Toro: brusco calo tra un luglio e un settembre invece positivi.

Male anche lo Scorpione e l’Acquario: per voi purtroppo sarà un’estate con più bassi che alti. Negativo dal punto di vista sentimentale secondo l’oroscopo Paolo Fox anche il mese dei Pesci. Abbiate pazienza.

