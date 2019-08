Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 2 agosto 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 2 agosto 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 2 agosto 2019: Ariete, Leone, Cancro, Sagittario, Vergine, Capricorno

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox indica sicuramente l’Ariete: si prevede un weekend davvero al top, grazie a un quadro astrale positivo. Giornata più che buona per il Cancro, soprattutto a livello sentimentale.

Questo venerdì 2 agosto è al top per quanto riguarda il Leone: le stelle vi sorridono, per cui sfruttate al meglio questa occasione. Giornata molto positiva in amore per il segno della Vergine: esprimete senza timori i vostri sentimenti.

Tra i segni fortunati secondo l’oroscopo Fox anche il Sagittario: siete carichi come non mai e avete tanta voglia di fare, ma attenti a non stancarvi inutilmente.

Amici del Capricorno, si prevede per voi un weekend al top, da dedicare agli affetti personali e al relax. In amore se ci sono state discussioni è il caso di parlarvi e chiarirvi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 2 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente l’Acquario. Giornata particolarmente nervosa per il vostro segno, attenti però a non rispondere male alle persone che vi circondano.

Cari Pesci, evitate tensioni inutili in amore con il partner: imparate a farvi scivolare addosso le cose, soprattutto se di poco conto.

Giornata quella del 2 agosto 2019 all’insegna dell’insofferenza per i Gemelli: non sopportate il nervosismo degli altri e questo vi rende suscettibili. Fastidi e discussioni anche per il Toro: agosto non è proprio il vostro mese fortunato: mantenete la calma.

