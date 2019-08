Oroscopo Paolo Fox 2 agosto 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 2 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 2 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, si prevede per il vostro segno un weekend davvero interessante. Le occasioni non mancano, sfruttatele a pieno, grazie a un quadro astrale allettante. In amore se avete avuto delle discussioni con chi vi circonda, potete approfittarne per chiarire.

Toro

I problemi e le incomprensioni degli ultimi giorni vi hanno notevolmente infastidito. Mantenete la calma, d’altronde da qui a domenica le cose miglioreranno. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, ma non trascurate il riposo.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vi vede particolarmente critici verso le persone che vi circondano, che oggi vi appaiono particolarmente nervosi. Questo vi rende particolarmente suscettibili, rispondendo male a chi vi circonda.

Cancro

Amici del Cancro, buone nuove in amore per il vostro segno. Per chi vive da tempo una relazione importante, può essere l’occasione per fare un passo in avanti serio. Chi ha iniziato una storia da poco può capire se realmente ne vale la pena.

Leone

Cari Leone, la giornata di venerdì 2 agosto 2019 è davvero positiva per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Avete le stelle dalla vostra parte, approfittatene. Se sbagliate, sappiate ammettere i vostri errori.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine giornata da ricordare dal punto di vista sentimentale. Imparate a lasciarvi andare maggiormente, senza timore di esprimere i vostri sentimenti. D’altronde le stelle oggi 2 agosto vi assistono, per cui siate fiduciosi.

Bilancia

Amici della Bilancia, una giornata neutra, senza né alti né bassi per il vostro segno. Sul lavoro avete affrontato un periodo non facile, con tante tensioni, ma adesso finalmente rialzate la testa. Le cose miglioreranno ulteriormente nei prossimi mesi.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno. Arriva il weekend, il consiglio è quello di approfittarne per rilassarvi un po’, staccando la spina dalle incombenze quotidiane. In generale evitate inutili discussioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, giornata davvero positiva per il vostro segno. Avete molti stimoli e cose da fare, ma attenti a non stancarvi troppo. I troppi impegni infatti vi stressano: voi comunque sapete affrontare al meglio ogni problema.

Capricorno

Cari Capricorno, dopo un po’ di tensione nei giorni scorsi, vi aspetta un bel weekend, in cui approfittarne per rilassarvi e stare con le persone a cui volete più bene. In generale sono anche giornate ottime per recuperare in amore se ci sono state tensioni.

Acquario

Amici dell’Acquario, siete ancora particolarmente nervosi, e questo vi rende davvero intrattabili nei rapporti con gli altri. Attenti a non esagerare, perché potreste rovinare rapporti con le persone a voi care. Vorreste cambiare alcune cose nella vostra vita ma non ci riuscite.

Pesci

Amici dei Pesci, nei rapporti con il partner secondo l’oroscopo di oggi 2 agosto 2019 evitate discussioni inutili che possono avvelenare il clima all’interno della coppia. Imparate a farvi scivolare un po’ le cose addosso, senza però essere eccessivamente accondiscendenti.

