Oroscopo di oggi 2 agosto di TPI, le previsioni per tutti i segni | Astrologia

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 2 agosto 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di venerdì 2 agosto 2019.

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

I segni fortunati di oggi secondo Fox

Oroscopo di oggi venerdì 2 agosto 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, si prevede per il vostro segno un weekend davvero interessante, grazie a un quadro astrale favorevole con Venere, Marte e Giove positivi. Questo vi rende carichi come non mai, ma attenti a non risultare arroganti.

Toro

Questa Luna in Leone vi rende molto sospettosi nei confronti delle persone che vi circondano. Avvertite ingiustizie e complotti ai vostri danni ovunque: ma forse dovreste semplicemente essere più aperti al dialogo. Evitate discussioni inutili.

Oroscopo di oggi 2 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, siete giocherelloni e un po’ dispettosi come non mai. Attenti perché non tutti potrebbero apprezzare, in particolare il partner se non è molto avvezzo a questo modo di fare. Sul lavoro si prevedono interessanti opportunità di carriera.

Cancro

Amici del Cancro, l’oroscopo di oggi vi vede come dei grandi sognatori: avete molta voglia di fare e tanti progetti da portare avanti. Sognare fa bene, ma attenti a non volare troppo in alto: mantenete sempre i piedi per terra per evitare delusioni.

Leone

Cari Leone, avete la Luna nel segno. Questo vi rende tra i segni più fortunati di oggi 2 agosto 2019. Siete pieni di energia, tanto che andare in vacanza in questo momento così propizio quasi vi dà fastidio. Portate avanti le vostre idee, avrete successo.

Oroscopo di oggi 2 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, se avete un compito da portare avanti, fatelo con attenzione e responsabilità: gli impegni infatti vanno mantenuti. In generale una giornata molto positiva in amore, anche se siete troppo diffidenti nei confronti del partner.

Bilancia

Amici della Bilancia, la Luna in Leone vi rende particolarmente disponibili e attenti nei confronti degli altri: amate prendervi cura di chi vi sta attorno. Per chi è single, favoriti nuovi incontri: ma meditate bene prima di tuffarvi in una nuova relazione.

Scorpione

Cari Scorpione, siete particolarmente nervosi, per questo ci vuole davvero poco per farvi perdere la pazienza: attenti però a come rispondete a chi vi circonda, soprattutto se si tratta di superiori. Potreste pentirvene.

Oroscopo di oggi 2 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, approfittate di questa calda giornata di venerdì 2 agosto 2019 per fare un po’ di sano sport: se avete la possibilità andate al mare, per godere di un po’ di sano relax. L’oroscopo di oggi annuncia il raggiungimento delle vostre conquiste.

Capricorno

Cari Capricorno, una giornata quella di oggi 2 agosto in cui vi ponete una serie di domande profonde sulla vostra vita, sull’andamento che ha preso e sulle scelte da compiere. Tuttavia inizia il weekend, quindi approfittatene anche per riposare.

Acquario

Amici dell’Acquario, l’oroscopo oggi vi vede tesi e nervosi: potreste mordere. Cercate di mantenere la calma, perché potreste pentirvi di aver detto qualche parola di troppo. Se c’è tensione con il partner, provate a parlarvi e a chiarire.

Pesci

Avete una capacità innata di prevedere le cose prima che accadano. Una dote da sfruttare, soprattutto nei rapporti con gli altri, e che potrebbe darvi grandi soddisfazioni. Bene il lavoro, possibili nuove collaborazioni.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.