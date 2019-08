Oroscopo di domani 3 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, sabato 3 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, sabato 3 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO 2019

Ariete

Cari Ariete, domani sarà una giornata in cui sarete divisi a metà: da una parte ci sarà il Sole congiunto a Venere in Leone a rendervi sorridenti, ottimisti e pieni di energie, mentre a remare in direzione contraria interverrà Mercurio in Cancro opposto a Plutone, con il suo apporto di malumore. Il consiglio è di cercare di rimanere nel mezzo.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

Per voi, cari amici del Toro, la Luna in trigono a Urano porterà un po’ di quiete. La vostra testa, in questi ultimi giorni affollata di mille pensieri in conflitto fra loro, ritroverà la pace, mentre il corpo, stressato dalla testa, ritroverà il suo benessere.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 3 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, domani non farete altro che cercare di attaccare briga per delle piccolezze. Puntigliosi e irascibili, certo non sarete la gioia di chi vi sta accanto, che però cercherà di trovare il modo per farvi rilassare e abbandonare questo malumore dovuto a una serie di insoddisfazioni lavorative.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

L’oroscopo di domani per voi, cari Cancro, vede in arrivo degli sperati cambiamenti. Una rivoluzione, proprio quella che volevate, vi travolgerà. E non avrete nemmeno il tempo di rendervene conto, ma meglio così: quanto vi mettete a pensare alle vostre scelte finite per temporeggiare all’infinito.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Amici del Leone, il Sole è alto e splende nel vostro segno. E la luce da esso propagata vi aiuterà a vederci più chiaro per quanto riguarda la vostra vita sentimentale: se siete tristi e annoiati, se non ricevete quello che vorreste, forse è il momento di guardare in un’altra direzione.

Oroscopo di domani 3 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, è necessario che non rimaniate fermi sempre allo stesso punto: fermi nel modo di pensare, fermi nelle vostre convinzioni. Evolvete voi stessi dando modo al vostro spirito di evolvere. La staticità degli ultimi mesi vi ha fatto perdere diversi treni.

Bilancia

Cari Bilancia, il sole congiunto in Venere in Leone vi porterà ad uscire dal seminato, dalla vostra “comfort zone”, per spingervi a compiere qualche gesto insolito. Non opponete resistenza, perché è tutto quello di cui avete bisogno.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in Vergine vi porterà ad alzare al massimo il vostro livello di tolleranza verso il prossimo. Un’eccezionale capacità diplomatica, infatti, vi farà evitare discussioni inutili: saprete vedere come non mai il bicchiere mezzo pieno.

Oroscopo di domani 3 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, per voi c’è in serbo un sabato davvero ricco di serenità e buonumore. Non perdete l’occasione per cercare di riprendere un po’ in mano la vostra vita sociale, rovinosamente rimasta sepolta sotto i mille impegni delle ultime settimane.

Capricorno

Cari Capricorno, è giunto il momento di mettere in ordine, fuori e dentro voi stessi. Cominciate dalla casa, buttate via il vecchio senza troppi sentimentalismi e fate posto al nuovo. Ripetete l’operazione nei confronti della vostra vita privata.

Acquario

Cari Acquario, con Venere in Leone forse riuscirete a trovare il coraggio di sbloccare una situazione sentimentale decisamente ingarbugliata. La parola chiave di questa giornata sarà “scusa”: una volta che riuscirete a pronunciarla sarà tutto in discesa.

Pesci

Cari amici dei Pesci, è giunto il momento di infilare tutte le perle nella collana della vostra vita e fare un po’ il “punto”. Vi aiuterà a elaborare i futuri progetti con più raziocinio e lungimiranza, ma anche a rendervi conto di successi e insuccessi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 3 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE