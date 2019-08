Oroscopo Branko 2 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 2 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 2 agosto 2019.

Ariete

Amici dell'Ariete, questo mese di agosto è partito alla grande per il vostro segno. Sul lavoro siete al top, e questo vi permette di puntare con sicurezza ai vostri obiettivi. Positivo anche l'amore: si prevedono nuove conquiste e avventure passionali.

Amici del Toro, questa Luna nuova vi mette sotto pressione, ma per fortuna nel weekend le cose andranno meglio, grazie all’influsso di Venere. Intanto l’oroscopo di oggi prevede tensione in famiglia e in amore. Se una storia non vi soddisfa più, potreste pensare di tradire.

Oroscopo Branko 2 agosto 2019 | Gemelli

L'oroscopo di Branko di oggi 2 agosto prevede parecchia tensione nei rapporti familiari e con i vostri cari. Bene invece l'amore, grazie a un quadro astrale davvero positivo, con Venere e Marte che vi proteggono. Gli impegni non mancano. Cancro Amici del Cancro, nella giornata di oggi dovete fare i conti con l'ingombrante presenza di Saturno, che vi influenza negativamente nei rapporti con il partner e nelle collaborazioni lavorative. Nel weekend le stelle vi assistono: stupendo l'amore, favorite nuove conquiste. Leone Cari Leone, non dovete per forza puntare su amori duraturi e di lunga data: l'estate è fatta anche da avventure fugaci e occasionali. Per chi invece vuole trovare l'anima gemella, l'oroscopo di Branko preannuncia un possibile colpo di fulmine. I coniugi possono ritrovare la passione e uscire dalla solita routine. Oroscopo Branko 2 agosto 2019 | Vergine La Luna nel segno promette grandi cose, e il quadro astrale andrà a migliorare ancora di più entro fine mese. Chi vive da poco una nuova storia d'amore può capire quanto davvero può essere importante. Bene anche il lavoro e gli affari. Bilancia Amici della Bilancia, quest'estate non è iniziata nel migliore di modi per il vostro segno: i problemi e le tensioni, infatti, non mancano. Da oggi però cambia la musica e potrete finalmente pensare anche a divertirvi e rilassarvi. Si prevede un Ferragosto molto passionale. Scorpione Cari Scorpione, avete superato molte difficoltà, e ancora le cose si fanno complesse, perché dovrete affrontare Marte negativo, Venere e poi Mercurio. Prendetevi qualche giorno di ferie per rilassarvi, cambiare aria e conoscere gente nuova. Oroscopo Branko 2 agosto 2019 | Sagittario Amici del Sagittario, ottime possibilità di successo nel lavoro e negli affari grazie a questa splendida Luna nuova. Favoriti nuovi impegni e incarichi di lavoro, ma attenzione allo stress. Qualche leggero fastidio a livello di salute, ma che supererete presto. Capricorno Avete Saturno nel segno, ma il quadro astrale in generale non è negativo. Avete molto impegno, nonostante siamo ad agosto, ma la vostra precisione e determinazione vi permetterà di portarli tutti a termine. Marte in Leone, se site single, vi rende sensuali in maniera irresistibile. Acquario Cari Acquario, dovete fare i conti secondo l'oroscopo di Branko di oggi con diversi litigi con il vostro partner: dal vostro punto di vista è troppo esigente nei vostri confronti. Cercate di ritrovare l'allegria che vi contraddistingue. Pesci L'oroscopo di oggi 2 agosto prevede l'arrivo dalla prossima settimana di un'ondata di amore e di passione come non si vedeva da tempo. Approfittatene per concedervi qualche giorno di relax, magari al mare, anche per progettare qualcosa di nuovo in vista dell'autunno.