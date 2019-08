Le parole di Giorgia Meloni sul figlio di Salvini sulla moto d’acqua della polizia

“Ci sta anche che ogni tanto si faccia vedere ai bambini come funzionano questi mezzi”. Sono le parole con cui Giorgia Meloni commenta il caso del figlio del vicepremier Matteo Salvini sulla moto d’acqua della polizia a Milano Marittima.

Parlando con la stampa, la leader di Fratelli d’Italia dice: “Se è stato un errore – continua Meloni – dalle foto che girano su Internet è un errore che viene fatto molto spesso, perché ne ho visti parecchi di bambini…”.

Nella stessa occasione, Giorgia Meloni spiega qual è l’obiettivo del suo partito.

“Siamo impegnati a far crescere Fratelli d’Italia e speriamo di dare all’Italia, con la Lega, una coalizione in grado di governare per almeno 5 anni. Penso che sia un orizzonte possibile: speriamo che questo governo decida di non continuare in queste condizioni, che si possa tornare a votare”, ha detto la leader di Fratelli d’Italia a Milano.

Le mire di Fratelli d’Italia

Con Salvini “nelle ultime settimane ci sentiamo. Non credo di doverlo convincere a mollare il governo. Con la crescita di Fratelli d’Italia abbiamo centrato il risultato di costruire una maggioranza alternativa. Ognuno poi deve fare le sue scelte, sulla base delle sue valutazioni”, prosegue.

“Posso non comprendere e non condividere il perché Salvini, che potrebbe fare il premier di un governo con il quale fare cose importanti, scelga invece di stare a trattare fino alle due del mattino con il Movimento Cinque Stelle qualunque cosa. Posso non capirlo, ma non mi dà fastidio”, conclude.

Meloni si lancia poi in un attacco contro il ministro Toninelli. “Abbiamo l’unico ministro in Europa pagato per bloccare le infrastrutture invece che per farle”.

“Vuole bloccare la Tav, noi invece siamo da sempre favorevoli all’opera. Per noi l’alta velocità dovrebbe arrivare in tutta Italia fino a Palermo, attraverso anche il Ponte di Messina”, ha concluso.

