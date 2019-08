La sai l’ultima? Reload, stasera 2 agosto su Canale 5 la puntata finale con il meglio di questa edizione

Torna anche questa sera, venerdì 2 agosto 2019, La sai L’ultima, la trasmissione di barzellette che Canale 5 ha rispolverato quest’anno, con la conduzione di Ezio Greggio e la partecipazione di Romina Pierdomenico. Dopo la finale di settimana scorsa, stasera va in onda La sai l’ultima? Reload, una sorta di “meglio di” di questa edizione, con le barzellette più divertenti e gli ospiti più amati dal pubblico.

Un’occasione per rivedere i momenti migliori del programma o scoprirli per la prima volta per chi non ha seguito la trasmissione nelle passate settimane. Appuntamento dunque stasera 2 agosto 2019 su Canale 5 a partire dalle 21.20. Ecco tutte le anticipazioni della puntata finale di oggi.

Tutto quello che c’è da sapere su La sai l’ultima

La sai l’ultima reload, le anticipazioni della puntata di stasera

Vi siete persi qualche momento di questa edizione di La sai l’ultima Digital edition, la popolare trasmissione di barzellette tornata su Canale 5 con la conduzione di Ezio Greggio? Nessun problema: stasera 2 agosto 2019 potete rivedere tutti i momenti più spassosi, grazie a La sai l’ultima reload.

Un’edizione che ha regalato alla rete ammiraglia di Mediaset ottimi ascolti, soprattutto nelle prime puntate. La finale è stata vinta da Willer Collura. Per tutti i fan del programma, dunque, un’occasione per rivedere il meglio di questa edizione.

La sai l’ultima digital edition ha provato ad innovare lo storico format, introducendo in parte il modello dei talent: i barzellettieri sono stati infatti suddivisi in tre squadre, capitanate da comici d’eccellenza come Biagio Izzo, Scintilla e Maurizio Battista.

L’ex vincitore dell’Isola dei famosi Nino Formicola ha avuto invece il ruolo di notaio. Nella puntata speciale di stasera 2 agosto 2019 di La sai l’ultima reload rivedremo inoltre tutti i grandi ospiti che sono saliti sul palco di La sai l’ultima?, tra cui: Nino Frassica, Pucci, Paolo Bonolis, Maurizio Mattioli, Enrico Montesano, Iva Zanicchi, Gigi Proietti, Cristiano Malgioglio, Josè Altafini, Romina Power, Giancarlo Magalli, Beppe Fiorello e Pippo Franco.