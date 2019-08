Una donna è rimasta incinta dopo aver fatto sesso con il cognato

È rimasta incinta dopo aver fatto sesso con il cognato, ma ora non sa come dirlo a suo marito, il quale è convinto che la bambina sia la sua.

A raccontarlo alle pagine del quotidiano britannico The Sun è una donna di 28 anni, che ora non sa più come gestire sia la relazione con il coniuge, che con il suo amante.

Ecco il racconto completo.

Cinque anni fa mi sono trasferita con mio marito in nuovo appartamento. Il giardino della casa, però, era un disastro totale. Così mia sorella mi ha detto che avrebbe chiesto al suo compagno di aiutarmi a ripulire il giardino. Non l’avevo mai incontrato prima di allora, poiché erano pochi mesi che si frequentava con mia sorella, ma sono rimasta subito affascinata da lui.

Qualche mese dopo ci siamo rincontrati e lui mi ha confessato che mi desiderava sin da allora. Così non ho resistito e abbiamo fatto sesso selvaggio.

Da allora la nostra relazione va avanti, nonostante sia attanagliata dai sensi di colpa sia nei confronti di mia sorella che di mio marito.

Ora, però, è successa una cosa che non so come gestire: sono rimasta incinta di una bambina.

Mio marito è convinto che la piccola sia la sua, ma io so perfettamente che il papà è mio cognato. Lui ha detto che ci sarà sempre sia per me che per la bambina, ma subito dopo la notizia della gravidanza mi ha anche detto che non potevamo più continuare a frequentarci.

Ora continuiamo a vederci nelle occasioni in cui le nostre famiglie si riuniscono, anche se lui fa di tutto per evitarmi, mentre io impazzisco al pensiero di non poter più fare sesso con lui.

Non amo più mio marito e vorrei lasciarlo, ma poi penso alla mia bambina e desisto dal farlo. Mi sento terribilmente infelice.

