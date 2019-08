L’ex Iena Dino Giarrusso assume come portaborse all’europarlamento il marito di una consigliera 5 Stelle

L’ex Iena Dino Giarrusso assume Maurizio Costanza, il marito della consigliera 5 Stelle a Bruxelles

L’ex Iena Dino Giarrusso, eletto eurodeputato con i Cinque Stelle alle ultime elezioni europee, assume come assistente a Bruxelles Massimo Costanza il marito della consigliera di Siracusa Moena Scala, in quota Cinque Stelle. La cosa non è piaciuta ai militanti locali del Movimento perché Giarrusso aveva fondato la sua campagna elettorale proprio sulla promessa di non assumere amici e parenti.

“Io, a differenza di chi ha assunto amichetti, fidanzate o figli, ho dichiarato pubblicamente che farò dei colloqui in piena trasparenza, e che sceglierò i collaboratori affinché siano rappresentativi dell’intero territorio, e non solo di una zona”, aveva dichiarato lo scorso maggio a Merdionews.

L’Espresso ripercorre la carriera della Iena a cinque stelle sottolineando come in passato avesse “vestito i panni del collaboratore”. Giarrusso dopo il fallimento della candidatura alle politiche del 2018 entra a far parte dello staff dell’attuale consigliera regionale del Lazio Roberta Lombardi e diventa poi segretario del viceministro del Miur Lorenzo Fioramonti “per circa 80mila euro lordi annui”.

Grazie a questi “primi passi” nella carriera politica, Giarrusso sarebbe riuscito ad arrivare fino all’europarlamento, facendosi accompagnare in campagna elettorale proprio da Costanza.

Il giornalista dell’Espresso sottolinea anche come il politico fosse continuamente presente nei talk show in qualità di giornalista “dimenticando quasi sempre il fatto che fosse retribuito dal governo gialloverde di cui prendeva in ogni occasione le difese”.

L’ex Iena Dino Giarrusso, entrato nello staff del Miur, ha veramente insegnato all’Università di Catania?

Le Iene si scagliano contro Giarrusso: “La smetta di sfruttarci e di vestirsi come noi”

Il porno selfie di Dino Giarrusso fa il giro del web: “Denuncio tutti alla polizia postale”