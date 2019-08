Grand Tour, su Rai 1 il nuovo programma di Linea Verde con la Cuccarini

Un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane, di quei luoghi incontaminati e fantastici del nostro paese che troppo spesso dimentichiamo di esaltare: è questo è molto altro Grand Tour, il nuovo programma di Rai 1 – legato a Linea Verde – che parte stasera, venerdì 2 agosto 2019, in prima serata (alle 21.25).

Da stasera, per cinque settimane, tutti i telespettatori di Rai 1 saranno coinvolti in un giro che toccherà l’Italia da Nord a Sud (Puglia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Veneto), in luoghi capaci di incantare e meravigliare.

Ma andiamo a vedere qualche informazione in più sul programma.

Grand Tour, i conduttori del programma

Chi conduce Grand Tour? Un trio inedito e super televisivo: la regina incontrastata è Lorella Cuccarini, una delle conduttrici più apprezzate dagli italiani.

La Cuccarini, che in autunno sarà impegnata con La vita in diretta a fianco di Alberto Matano, ha dichiarato che in questo programma estivo e itinerante incontrerà anche vari personaggi del mondo dello sport, della cultura, della musica e dello spettacolo.

Con lei il giornalista e scrittore Angelo Mellone, giornalista e scrittore, ma non mancheranno anche le escursioni di un volto noto a tutti gli appassionati di Linea Verde.

Al programma, infatti, partecipa anche Giuseppe Calabrese, in arte Peppone: esperto di cucina e di tradizioni culinarie. Il cast dei conduttori quindi è un mix di esperienza, brio e preparazione.

Grand Tour, di cosa parla il nuovo programma di Rai 1

“Un viaggio che riprende lo spirito di conoscenza, avventura, scoperta, crescita interiore, ma anche rischio e fatica, che accompagnava i giovani che spesso dal Nord Europa arrivavano in Italia per compiere il loro personale romanzo di formazione”: è così che la stessa Rai descrive il suo Grand Tour.

Nel corso delle cinque puntate, come già anticipato, i conduttori saranno in Puglia, Liguria, Lombardia, Sardegna e Veneto, per mostrare a tutti gli italiani i grandi tesori nascosti del nostro paese.

Il programma, quindi, si prospetta come un contenitore che unisce le dimensioni del viaggio, della conoscenza, dell’esperienza, della meraviglia e del cammino interiore. Un bis di Linea Verde, ma con una maggiore attenzione alle storie dei personaggi e meno al lato gastronomico di ogni paese visitato.

Le anticipazioni della prima puntata di Grand Tour

Grand Tour, dove vedere il programma in tv e in streaming

Dove vedere quindi in tv il nuovo programma con Lorella Cuccarini, Grand Tour?La trasmissione va in onda per cinque settimane, ogni venerdì a partire dal 2 agosto 2019, ovviamente su Rai 1.

Dalle 21.25, quindi, tutti i telespettatori possono sintonizzarsi sulla prima rete nazionale (o sul 501, in HD). In alternativa, Grand Tour si può vedere anche su Sky, al tasto 101 del vostro telecomando.

Non sarete in casa nel momento della messa in onda ma non volete perdere per nessun motivo al mondo il nuovo programma di Rai 1? Niente paura, potete sempre seguirlo in live streaming.

Per farlo potete usufruire di Rai Play, la celebre piattaforma streaming della Rai, disponibile sia sul sito ufficiale, sia tramite l’omonima app per iOS e Android. Usarla è gratis: è sufficiente registrarsi con una mail o un social network.

