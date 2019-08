Gossip news: le ultime notizie di oggi 2 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, giovedì 1 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

Chiara Ferragni incinta? Sospetti in una foto su Instagram

Continuano a rincorrersi i rumors rispetto a una seconda gravidanza della fashion blogger più famosa d’Italia. Su Instagram, l’influencer di Cremona ha pubblicato una foto che ha fatto insospettire (e molto) alcuni followers.

In una foto in particolare, alcuni utenti particolarmente attenti hanno visto un pancino sospetto della fashion blogger. Da parte sua non arriva alcuna conferma. Ma manca anche una smentita ufficiale, anche se è difficile che Chiara Ferragni risponda ai suoi utenti rispetto alla questione delicata.

Intanto la fashion blogger più amata dagli italiani continua a godersi la sua vacanza. Dopo il Giappone e la Sicilia, è la volta di Ibiza, dove Chiara Ferragni si trova insieme al marito Fedez e al figlio Leone. Qui l’articolo completo.

Temptation Island, Massimo e Ilaria ancora al centro del gossip

Massimo Colantoni e Ilaria Teolis sono una delle coppie uscite dal programma di Canale 5 separati. La 23enne romana, infatti, dopo quanto accaduto durante i 21 giorni della trasmissione, ha deciso di lasciare il fidanzato Massimo.

Lui durante l’ultimo falò si è reso conto di amare Ilaria, ma lei non ha ceduto alla sua richiesta, decidendo di piantarlo in asso davanti agli occhi del conduttore Filippo. Tornato a Roma, Massimo ha voluto lanciare un messaggio forte alla ex fidanzata, evidentemente intenzionato a riconquistarla e si è tatuato dei numeri sul braccio: “Sono le coordinate del resort di Temptation Island”. Basterà questo per riconquistare la sua Ilaria? Qui l’articolo.