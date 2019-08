Gianna Nannini punta in viso da una medusa viola: “Volto horror”

Gianna Nannini e la medusa: la foto su Instagram della cantante

Gianna Nannini è stata punta in viso da una medusa viola. A raccontare lo spiacevole incidente è la stessa cantante su Instagram.

La cantante senese sul suo profilo social ha pubblicato una foto nella quale si copre il volto con un cappello nero. Nel commento, Gianna Nannini spiega ai fan cosa le è successo di preciso.

“Nuotando in mare ‘controcorrente’ mi sono scontrata con una medusa viola – esordisce il post di Gianna Nannini sulla medusa – l’impatto è stato violento e la puntura bestiale, in faccia”.

Anche la cantante è rimasta vittima quindi della frequente disavventura estiva di quando si sta al mare. La medusa viola punge ogni anno migliaia di bagnanti e i loro tentacoli sono velenosi.

Nella stessa foto la Nannini ha voluto rassicurare i follower riguardo le sue condizioni. “La parte sinistra del volto – aggiunge la cantante – specialmente la fronte, è un po’ ‘horror’ e l’occhio, anche se non è stato toccato, semichiuso. Ci vorrà qualche settimana di cure, per questo oggi vi condivido questa foto in cui copro my face… Ci risentiamo tra qualche giorno, lunedì devo dirvi qualcosa di molto importante…”.

Gianna Nannini medusa | La foto su Instagram

