Fiore: trama, cast, trailer e curiosità sul film

Questa sera, venerdì 2 agosto 2019, su Rai 3 va in onda Fiore, un film del 2016 con Valerio Mastandrea. La pellicola del regista Claudio Giovannesi, realizzata con i fondi del Ministero dei beni e delle attività culturali, è in programmazione per le ore 21,20.

Il film è stato presentato in concorso nella sezione Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2016 e ha ottenuto diversi riconoscimenti. In particolare il David di Donatello come migliore attore non protagonista a Valerio Mastandrea che nella pellicola interpreta “Ascanio”.

Ma di cosa parla Fiore? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni sul film in onda stasera su Rai 3:

La Trama

Di cosa parla il film Fiore? In un carcere minorile, in cui i maschi e le femmine non si possono incontrare, la giovane detenuta Daphne, resasi colpevole di rapine con una coetanea, si innamora di Josh. Inizia così una relazione fatta solo di sguardi e lettere clandestine.

Traspare però un disagio di fondo che impedisce a Daphne, così come la stretta osservanza delle regole carcerarie, una vera ideazione e progettazione di un futuro, che vede ostacolato in qualche modo dalla precaria situazione del padre, ex detenuto in regime di libertà vigilata, e dalla nuova relazione di lui con una donna romena con un figlio.

La festa per la prima comunione di quest’ultimo è la tanto attesa occasione per una uscita in permesso dall’istituto, occasione che per Daphne è anche quella di riconciliarsi con un destino che già sembrava scritto.

Il cast

Qual è il cast del film Fiore? Ecco l’elenco degli attori princiapali e dei rispettivi ruoli:

Daphne Scoccia: Daphne

Josciua Algeri: Josh

Valerio Mastandrea: Ascanio

Laura Vasiliu: Stefania

Aniello Arena: Padre di Gessica

Gessica Giulianielli: Gessica Di Nardo

Klea Marku: Irene Mancini

Francesca Riso: Brenda Russo

Valerio Mastandrea legge un monologo di Mattia Torre | VIDEO

Il trailer

Ecco il trailer del film uscito nella sale italiane nel 2016:

Come funziona l’Italia? Dando sempre la colpa a un altro: l’amaro monologo di Valerio Mastandrea

Il film, oltre che su Rai 3, sarà visibile via streaming su RaiPlay.it.