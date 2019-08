Elisabetta Canalis sembra nuda su Instagram in uno scatto che posta mentre è in vacanza

Elisabetta Canalis nuda su Instagram, o almeno così sembra da uno degli ultimi scatti postati dalla ex velina di Striscia la Notizia su Instagram.

Nell’immagine, in bianco e nero, la Canalis è in costume in barca. Indossa gli occhiali da sole e un bikini quasi invisibile, così invisibile che sembra proprio non esserci il pezzo di sotto.

I fan su Instagram sono incredubili, che Elisabetta Canalis l’abbia fatto apposta per attirare l’attenzione?

In realtà, a guardar bene, si tratta solo di un’illusione ottica: Elisabetta Canalis non è veramente nuda su Instagram.

Come fa notare un fan a commento dell’immagine incriminata su Instagram, Elisabetta Canalis indossa un costume intero, così aderente al corpo che la fa sembrare senza veli.

Canalis si trovava a bordo di un catamarano nella sua terra natale, la Sardegna, in vacanza insieme alla figlia. Ora però le ferie italiane sono finite: è tempo di tornare a Los Angeles, in California, dove vive con il marito Brian Perri, a cui è legata da settembre 2014.

In un’intervista, Elisabetta Canalis ha dichiarato: “di lui la Canalis ha dichiarato: “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene”.

Elisabetta Canalis racconta particolari sulla sua vita intima e sul sesso