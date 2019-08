Una donna è rimasta intrappolata nella sua auto per sei giorni. Il veicolo era finito in un fosso in una zona isolata, e nell’incidente Corine Bastide, 45 anni, è rimasta ferita alla colonna vertebrale. Non poteva liberarsi. In quei lunghissimi giorni, la donna è sopravvissuta bevendo acqua piovana.

Corine Bastide non ha mai mollato, secondo quanto riporta la Bbc, era scomparsa vicino a Liegi, in Belgio, il 23 luglio scorso, due giorni prima che le temperature raggiungessero i 41,7 gradi centigradi.

La famiglia, dopo la scomparsa, ha subito allertato la polizia che, a sua volta, ha diffuso l’allerta per le persone scomparse. Corine Bastide è stata ritrovata lunedì da un automobilista che passava da quelle parti per caso.

La donna, che ora si trova in ospedale, in un’intervista all’emittente belga Rbtf ha raccontato che credeva che nessuno l’avrebbe più ritrovata. Ha sofferto un “calore terrificante” bloccata nel veicolo.

Niente cibo e niente acqua per sei lunghissimi giorni. Quando ha iniziato a piovere, la donna ha trovato il modo di raccogliere l’acqua piovana in una scatola vuota di gomme da masticare. In questo modo è riuscita a bere e quindi a sopravvivere.

Secondo quanto dichiarato dal figlio, la donna dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e restare in ospedale per diverse settimane.