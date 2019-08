Chiara Ferragni incinta? Il forte sospetto in una foto a Ibiza

Continuano a rincorrersi le indiscrezioni secondo cui Chiara Ferragni sarebbe incinta per la seconda volta. Come al solito a far insospettire (e non poco) i suoi followers è una foto pubblicata su Instagram dalla fashion blogger più amata dagli italiani.

In uno scatto alcuni utenti particolarmente attenti hanno notato un pancino sospetto. Si tratta di diversi scatti pubblicati dall’influencer di Cremona a Ibiza, dove Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al marito Fedez e al piccolo Leone.

Nelle foto in questione si vede Chiara Ferragni a passeggio per il piccolo centro di Santa Gertrudis insieme a Leo. Nelle foto incriminate si vede la fashion blogger in posa in uno striminzito completino a pois.

Sopra il costume, sotto una deliziosa gonnellina nera a pois bianchi. La pancia coperta proprio dalla gonna, ma visibilmente “gonfia”. A sottolineare il pancino sospetto, poi, è un marsupio firmato Chanel portato dalla fashion blogger proprio leggermente sotto alla pancia.

Insomma, montano i sospetti, che restano tali finché non ci sarà una conferma o una smentita da parte della diretta interessata. Per il momento, Chiara Ferragni preferisce non rivelare affatto se sia incinta o meno, dedicando il proprio tempo al primogenito Leone, in questi giorni di relax completo sull’isola spagnola.

Sotto alle foto, però, i followers della fashion blogger non si perdono d’animo e in tanti si chiedono (e sperano) che Chiara Ferragni sia incinta e che presto regali un fratellino o una sorellina a Leone.

In passato l’influencer ha fatto capire, tra una battuta e l’altra, che non le dispiacerebbe affatto avere un secondo bambino. E a giudicare dall’estrema tenerezza del marito Fedez nei confronti del piccolo Leone sembra che anche il rapper la pensi allo stesso modo.

