Calendario Preolimpico Volley femminile 2019: il programma della Nazionale

Dal 2 al 4 agosto 2019 la Nazionale di Volley femminile si cimenterà nel torneo preolimpico (valido quindi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020): calendario fittissimo per le azzurre che in poche ore se la vedranno con Kenya, Belgio e Olanda. Soltanto la vincitrice del girone staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi: non sono ammessi passi falsi. In caso di fallimento si verrà rimandati al torneo europeo di gennaio 2020.

Ma qual è il calendario delle azzurre? Di seguito le date e gli orari di tutte le partite:

VENERDÌ 2 AGOSTO 2o19

18.00 – Olanda-Belgio

21.15 – ITALIA-Kenya

SABATO 3 AGOSTO 2o19

18.00 – Olanda-Kenya

21.15 – ITALIA-Belgio

DOMENICA 4 AGOSTO 2019

18.00 – Belgio-Kenya

21.15 – ITALIA-Olanda

Calendario Preolimpico Volley femminile 2019: il pronostico

Si preannuncia un torneo molto equilibrato e imprevedibile. Paola Egonu e compagne hanno tutte le carte in regola per fare festa, tutto però potrebbe decidersi nello scontro diretto con l’Olanda in programma domenica 4 agosto. Le orange, orami da tempo, sono la bestia nera delle azzurre e la partita si preannuncia molto complicata. Le azzurre dovranno stare molto attente anche al Belgio, le Yellow Tigers possono minare le certezze delle grandi favorite della vigilia e possono essere un incomodo per l’Italia e per l’Olanda che invece non dovrebbero avere alcun problema contro il Kenya.

Dove vedere le partite?

Le partite del torneo preolimpico di Volley Femminile 2019 verranno trasmesse in chiaro (gratis) su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 di venerdì, sabato e domenica.

Sarà possibile seguire i match di Paola Egonu e compagne anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.