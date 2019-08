Estratti 526 denti dalla bocca di un bambino

526 denti trovati nella bocca di un bambino di 7 anni in India.

Il piccolo si lamentava per il fortissimo dolore alla mascella, e così si è recato al Saveetha Dental College and Hospital di Chennai, nello stato del Tamil Nadu.

I dentisti dell’ospedale hanno estratto oltre 500 denti dalla sua bocca, in un’operazione durata circa 5 ore, durante la quale i medici hanno trovato dei denti “anormali”, diversi dai molari che normalmente crescono nella bocca dei bambini adulti.

“Ogni dente assomigliava a un piccolo dente con una corona e una struttura simile a una radice”, riporta l’emittente televisivo statunitense Cnn.

I medici del Saveetha Dental College and Hospital di Chennai hanno dichiarato che si tratta del primo caso di questo tipo mai documentato al mondo. Le dimensioni dei denti andavano da 0,1 a 15 millimetri.

Stando alla Tac prescritta dai dottori prima dell’intervento, a generare la crescita esponenziale di denti all’interno della bocca del bambino di 7 anni, è stata una specie di sacca: una sorta di tumore che impediva la crescita regolare dei molari del piccolo, al cui interno erano invece racchiusi i 526 denti anormali.

Dr. Prathiba Ramani, a capo del dipartimento in cui è stato operato il bambino nell’ospedale di Chennai, ha fatto sapere che tutto è andato per il meglio e che ora il paziente è in ripresa.

La rara massa all’interno della mascella del piccolo potrebbe aver avuto un’origine genetica, ma i dottori stanno ancora indagando sul caso per saperne di più.

Secondo le previsioni, il bambino non dovrebbe più avere problemi, l’unico inconveniente è che i suoi molari potrebbero non svilupparsi più.

I prodotti per sbiancare i denti rovinano il sorriso: gli esperti lanciano l’allarme