Alessia Marcuzzi pubblica su Instagram una foto in cui si mostra con il corpo deformato e sotto le ascelle i peli. Nonostante la showgirl romana abbia cercato di fare la simpatica, a molti lo scatto non è piaciuto affatto e in tanti gliel’hanno fatto notare.

La foto ironica arriva proprio nel momento in cui la showgirl è venuta a conoscenza del suo nuovo ruolo a Mediaset: Alessia Marcuzzi sarà la nuova conduttrice di Temptation Island Vip. Scherza sulla notizia, la presentatrice romana, e per questo si diverte a fantasticare con due grandi del cinema hollywoodiano: Brad Pitt e Bradley Cooper.

Accanto alla foto, Alessia Marcuzzi scrive: “Erano i single più corteggiati del mondo e volevano rimanere liberi, ma dopo avermi vista, hanno cominciato a cercarmi dappertutto. Mi hanno inondato di telefonate, mail e messaggi e ora hanno scoperto che condurrò Temptation Island Vip! Sono impazziti e verranno lì per tentarmi, ma io non ci cascherò… giusto???👼🏻”.

Sotto al post della Marcuzzi affiancata dalle due super star di Hollywood si legge piovono i complimenti per la conduzione del programma cult dell’estate di Canale 5, ma non mancano le critiche. “Non fai ridere”; “Pensi di essere simpatica”. E ancora: “Ti sei proprio montata a testa”, “Si vede che nn hai pensieri per la testa,sei ridicola dopo un po’,fate opere di bene e beneficenza invece di queste stupidaggini”, “Ma ti sei rincoglionita?”.

Insomma non tutti hanno apprezzato. Lei intanto si gode il momento. L’anno scorso la conduzione di Temptation Island Vip era stata affidata a un’altra grande conduttrice tv, Simona Ventura, quest’anno lo scettro passa nelle mani della Marcuzzi, reduce dalla conduzione dell’Isola del Famosi Vip.

