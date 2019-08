Yemen, attacchi kamikaze colpiscono la capitale Aden: la ricostruzione dei fatti

Yemen: gli attacchi kamikaze che hanno colpito la capitale Aden. Il bilancio delle vittime e le origini del conflitto

Emergono nuovi particolari sugli attacchi kamikaze da parte dei ribelli sciiti Houthi avvenuti nella mattinata del 1 agosto nella città di Aden, capitale dello Yemen. Il bilancio è di 49 vittime e 48 feriti. Ad affermarlo è Mohammed Rabid, un importante funzionario del ministero della Salute del governo yemenita.

Secondo le prime ricostruzioni gli attacchi sono stati due: il primo nell’area di Sheik Othman, nel nord della città, ha colpito una stazione di polizia e ha provocato la morte di tre poliziotti oltre a una ventina di feriti. Il secondo attacco è stato condotto con un missile balistico e un drone da combattimento e ha colpito la base di Al-Jala’a, 20 chilometri a ovest di Aden, dove era in corso una parata militare delle forze armate finanziate dagli Emirati Arabi Uniti. Alcune ore dopo l’attacco è stato rivendicato dai ribelli sciiti zaiditi Houthi. Gli Houthi sono un movimento armato di rito sciita zaidita (una corrente dello sciismo) che dal 2o14 è in guerra contro il presidente dello Yemen Hadi.

Il portavoce delle forze armate degli Houthi, Yehya Safir ha dichiarato che “l’operazione congiunta verso il campo di Al-Jala ad Aden ha preso di mira una parata militare di invasori e mercenari. (L’attacco) è stato preciso”. Nell’esplosione è stato ucciso anche Munir al-Yafyi, comandante della prima brigata delle forze governative di supporto yemenita.

Entrambi gli attacchi avevano come obiettivo le cosiddette forze della ‘cintura di sicurezza’, composta da ufficiali addestrati ed equipaggiati dagli Emirati Arabi Uniti. Gli Emirati, infatti, sono alleati dell’Arabia Saudita e del presidente yemenita Hadi (sunnita) in una guerra contro gli sciiti Houthi che va avanti dal 2015.

I ribelli affermano che l’evento faceva parte in realtà dei preparativi delle forze filogovernative per un nuovo assalto sul territorio controllato da loro, appena a nord della città. Mentre il governo respinge le accuse sostenendo che si trattava di una cerimonia di laurea per i soldati appena reclutati.

Il riassunto del conflitto

Nel 2014 le milizie ribelli degli Houthi prendono il controllo dell’allora capitale Sana’a e mettono in fuga il presidente Hadi che a quel punto chiede aiuto all’Arabia Saudita per riprendere il controllo della città. I sauditi formano la Coalizione del Golfo di cui fanno parte anche gli Emirati Arabi Uniti e nel marzo 2015 rispondono con l’operazione “Decisive Storm”: bombardamenti a tappeto sulle zone dello Yemen occupate dai ribelli. Gli attacchi non risparmiano nemmeno i civili. Hadi rimane in “esilio” a Aden, città che diventa la nuova capitale del governo yemenita filo-saudita. Da allora è in corso una guerra civile in cui nessuna delle due parti riesce a prevalere.

La “ritirata” degli Emirati Arabi Uniti

Il mese scorso gli Emirati Arabi Uniti avevano annunciato l’intenzione di ridurre il numero di soldati impegnati in Yemen: “Agiremo diversamente ma resteremo militarmente presenti e, in conformità con il diritto internazionale, continueremo a fornire consulenza e assistenza alle forze yemenite locali”, aveva scritto sul Washington Post il ministro degli Esteri emiratino Anwar Gargash.

La catastrofe umanitaria in Yemen

Dall’inizio della guerra in Yemen sono morti oltre 17mila civili. 22 milioni di persone non riescono a vivere senza gli aiuti umanitari e nel paese imperversa una terribile carestia che ha accresciuto ulteriormente il bilancio delle vittime. Le Nazioni Unite hanno più volte invitato entrambe le parti a trovare un accordo ma tutti i tentativi di mediazione sono andati falliti.

L’Italia ha “indirettamente” contribuito al conflitto, fornendo ai sauditi grossi quantitativi di bombe, prodotte dalla fabbrica sarda RWM con sede a Cagliari. Il 30 luglio stando a un documento dell’azienda produttrice di armi RWM le licenze delle forniture esistenti sono state sospese per 18 mesi.

Stop all’esportazione di bombe verso l’Arabia Saudita: l’annuncio ufficiale dell’azienda produttrice di armi RWM

Il portavoce del servizio di azione esterna dell’Unione Europea dopo gli attacchi delle ultime ore ha sottolineato l’importanza per tutte le parti coinvolte nel conflitto nello Yemen di “esercitare la massima moderazione ed evitare atti che potrebbero contribuire a un’escalation generale e infliggere ulteriori sofferenze alla popolazione”.

Yemen, missili e kamikaze contro Aden: almeno 49 morti