Ecco perché William è così legato alla moglie: la mamma di Kate Middleton, Carole, gli ricorda Lady Diana

Kate Middleton e il principe William, la duchessa e il duca di Cambridge, la coppia che da ormai otto anni fa sognare tutti i sudditi del Regno Unito, tra alti e bassi, è amatissima

Il loro legame è solido e ha dato vita a tre figli: George, Charlotte e Louis. Ma c’è un motivo per cui Kate Middleton e William sono così legati, e lo svela un documentario trasmesso in questi giorni dalla Bbc, William and Harry: Brothers In Arms. Nel film sulla vita dei fratelli della casa reale britannica, la corrispondente della Nbc Ashely Pearson racconta che William di Cambridge è da sempre legatissimo all’intera famiglia di Kate Middleton, che nel Regno Unito è un vero e proprio clan e ha fatto sentire il futuro re a casa fin dai primi mesi.

William non si sentiva protetto e circondato da tanta calma e affetto da quando l’amata madre, Lady Diana, è morta nel 1997.

E sembra che Carole Middleton, la mamma di Kate, abbia aiutato William a alleviare le ferite provocate dalla grande perdita.

Il duca di Cambridge era legatissimo a Diana, che aveva con i figli un rapporto molto stretto e davvero autentico. Lady D ha cresciuto i figli avuti dalla relazione con il Principe Carlo con amore e semplicità, cercando il più possibile di educarli come bambini normali. A questo fine li portava a cinema, al parco giochi, e persino a mangiare al Mc Donald’s.

Da quando Diana Spencer è venuta a mancare nel tragico incidente d’auto del 31 agosto 1997 in Francia, William non ha più ritrovato quella semplicità. Ha dovuto aspettare l’incontro con Kate per riscoprire un nuovo legame affettivo e una famiglia semplice e coesa. E tra i Middleton, William ha trovato una nuova mamma, Carole.

La reporter Nbc racconta che il rapporto tra William e Carole è così stretto che, nella casa di famiglia dei Middleton, nel Berkshire, la madre di Kate ha degli atteggiamenti davvero materni con il suocero, che si rilassa in gesti di confidenza e di affetto.

L’intera famiglia, composta dal marito Michael, Kate, Pippa e il fratello minore, James Middleton, è molto conosciuta e influente nel Paese, per essere a capo della celebre azienda Party Pieces, che si occupa di vendere accessori per le feste dei bambini. Ma nonostante la fama, i Middleton sono sempre stati discreti nel gestire la relazione della figlia con il futuro re d’Inghilterra, che con discrezione e amore hanno accolto, proprio come un quarto figlio.

Ed è questo il segreto del legame così stretto tra Kate e William: la famiglia Middleton. William ha trovato in loro la tranquillità e l’unità che ha sempre cercato nella travagliata famiglia dei reali d’Inghilterra.

