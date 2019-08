Stasera in tv 1 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 1 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 1 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 1 agosto 2019:

RAI 1

RAI 1

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè

21:25 – Don Matteo 11

Questa sera su Rai 1 due nuovi episodi, sempre in replica, di Don Matteo 11, Una questione personale e Una di quelle. Il sacerdote-detective più amato dal pubblico di Rai 1, interpretato come sempre da Terence Hill, avrà a che fare con un giovane avvocato accusato di omicidio e con una prostituta ucraina.

RAI 2

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il volto biondo della pazzia

Su Rai 2 questa sera va in onda un film thriller con protagoniste Katie Leclerc e Catherine Dyer, Il volto biondo della pazzia.

Trama: Brock ha perso sua moglie, in un tragico incidente, ed è rimasto solo con la figlia Harper. Si innamora di Tina, che fa d i tutto per rendere felice la figlia di Brock. I due decidono di sposarsi ma la suocera di Brock, Joyce, non approva il matrimonio e fa tutto il possibile per impedirlo, anche se questo significa uccidere qualcuno…

Ecco il trailer:

RAI 3

RAI 3

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Maria Teresa

Questa sera su Rai 3 torna con la seconda e ultima puntata, in prima visione assoluta, Maria Teresa, miniserie in due puntate che racconta la vera storia di Maria Teresa, figlia primogenita del re Carlo VI d’Austria.

RETE 4

RETE 4

20:30 – Stasera Italia Estate

21:30 – L’eliminatore

Su Rete 4 questa sera va in onda L’eliminatore, film del 1996 con protagonista Arnold Schwarzenegger.

Trama: John Kruger, il migliore degli agenti federali impegnati nel programma di protezione dei testimoni, opera nel più completo anonimato. Quando una situazione appare gravemente compromessa entra in azione per proteggere la vita dei testimoni in pericolo, cancellando ogni prova della loro esistenza…

STASERA IN TV 1 AGOSTO 2019: CANALE 5

CANALE 5

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Bad Moms – Mamme molto cattive

Su Canale 5 stasera una commedia americana con protagoniste 3 donne, Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn, Bad Moms.

Trama: Amy Mitchell mette la famiglia al primo posto. Il marito bambinone, i figli e l’idiota capo stanno prendendo il sopravvento sulla sua vita, costringendola a dare tutta se stessa. Quando però le mamme degli altri compagni di scuola dei figli spingono un po’ troppo il pedale, Amy si trasforma. Da buona diventa cattiva e in collaborazione con altre due disadattate mamme parte per la sua personale riscossa.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 1 AGOSTO: ITALIA 1

ITALIA 1

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago P.D.

Su Italia 1 questa sera torna Chicago P.D. con tre nuovi episodi, Caccia al mostro, L’inno e Donne.

Trama: Woods continua a giocare con Voight come farebbe un gatto con il topo. A quanto pare, degli scavi in un cantiere hanno portato alla luce indizi che potrebbero mettere alle corde hank e incastrarlo per un vecchio reato. Intanto Antonio indaga sull’omicidio di un suo vecchio amico con l’aiuto di Marcella, un’agente proveniente da El Salvador e, apparentemente, in visita a Chicago per osservare il modo di lavorare della polizia della città. Antonio è molto attratto da Marcella e questo gli impedisce di capire che cosa nasconda la donna…

PROGRAMMI TV 1 AGOSTO 2019: LA 7

LA 7

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

Questa sera in prima serata su La 7 torna l’approfondimento quotidiano di David Parenzo e Luca Telese, In Onda.

PROGRAMMI TV 1 AGOSTO 2019: TV8

TV8

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

Stasera su Tv 8 va in onda Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra, film di fantascienza con Megan Fox e Will Arnett.

Trama: La città di New York (e non solo) è nuovamente sotto minaccia. Le quattro tartarughe mutanti Michelangelo, Donatello, Raffaello e Leonardo, uniscono ancora le loro forze per scongiurare il peggio, aiutati dall’impavida giornalista April O’Neil.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

SKY CINEMA UNO

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bentornato Presidente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma Bentornato Presidente, commedia con protagonista Claudio Bisio.

Trama: Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna… elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si è innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 1 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – X Factor – Il sogno Su Sky Uno questa sera va in onda X Factor – Il Sogno, una maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.