Le spese folli delle vacanze di William e Kate

Nonoste gli agi ai quali pensiamo siano abiutati, anche i reali di Inghilterra hanno bisogno di relax. Ecco le vacanze di William e Kate.

Ma quanto spendono e che mete scelgono per il loro spostamenti?

Kate Middleton e William, per esempio, sono appena rientrati nel Regno Unito, dopo due settimane di vacanza sull’isola di Mustique, nei Caraibi.

I Duchi di Cambridge sono soliti trascorrere lì la loro pausa estiva, prima di riprendere gli impegni di Corte che li vedono già al lavoro il prossimo 9 agosto per una regata di beneficenza.

E in vacanza si va tutti insieme: immancabili infatti i tre figli: George, Charlotte e Louis. Anzi, il primogenito ha festeggiato ai Caraibi il suo sesto compleanno scatenandosi in una partita di pallone con papà William.

Insieme a loro c’erano i nonni materni, Carole e Michael Middleton.

Per ospitare l’intera famiglia e gli assistenti, William e Kate hanno preso in affitto una delle più lussuose ville del posto che avevano adocchiato già da tempo.

La villa ai Caraibi

La dimora, recentemente costruita, è stata realizzata da un caro amico di William, Andrew Dunn. Ma questo legame non ha favorito il Duca che pare non abbia ottenuto alcuno sconto sull’affitto.

Infatti, ha speso a settimana ben 27mila sterline che per 15 giorni fa 54mila sterline, pari a 58.942 euro. Cifre che per i comuni mortali sembrano impossibili e corrispondono a stipendi annuali di un umile lavoratore.

Va però detto che la villa è un vero sogno e nel prezzo è incluso il costo del personale e dei pasti, a base di aragosta, gamberi e frutti di mare.

Come riporta il Daily Mail, la villa paradisiaca ha 5 camere da letto, una piscina infinity di 19 metri, un patio con vista mozzafiato sul mare dei Caraibi, una cameretta dei bambini con letti a castello e cesti per la biancheria a forma di elefante e balena.

Cosa fanno i vacanza i due dui di Cambridge

Cosa fanno in vacanza i due duchi? Si sfidano a tennis e fanno snorkelling. Mustique è il loro paradiso terrestre, essendo un’isola privata dove la riservatezza è massimamente rispettata. Ideale per riposarsi e lasciarsi alle spalle la pressione dei media.

Insomma le vacanze reali fanno invidia a molti e i costi sono esorbitanti, ma mai quanto quelli dei cognati.

Meghan Markle e consorte, per una mini vacanza di 3 giorni sola con Harry, ha speso 30mila sterline lo scorso aprile, poco prima della nascita di Archie. Kate ha sborsato 54mila sterline per quattro adulti e tre bambini in 15 giorni.

