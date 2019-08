Rassegna stampa oggi | 1 agosto 2019 | Quotidiani di oggi | Stampa online | Notizie

RASSEGNA STAMPA OGGI – Tutte le notizie più interessanti presenti oggi, 1 agosto 2019, sui principali quotidiani italiani e sulle testate online. News di politica, economia, cronaca, sport e spettacolo. Ecco la rassegna stampa nel dettaglio:

Repubblica

“Occupazione record”. Purtroppo non è vero

Giustizia, scontro nel governo. Riforma dimezzata

“Io, il pusher? No. E nessuno mi ha fermato”

Stop al McDonald’s di Caracalla

La qualità perduta del lavoro (di Tito Boeri)

Ecobonus, imprese in rivolta “Noi costrette ad anticiparlo”

Garnero “Ci sono più post ma meno ore. Così affondiamo”

De Rita: “L’Italia deve ritrovare la sua spinta vitale”

Salvini jr sulla moto, la procura aspetta le relazioni della scorta

Non solo Moscopoli, anche i soldi del Marocco. “Savoini era il ministro degli Esteri della Lega”

Siri, stavolta l’indagine è per autoriciclaggio

[Retroscena] Salvini impone la fiducia sulla sicurezza. Caos sulla scelta del commissario Ue

Il mediatore della cocaina: “Mai parlato di magrebini”

“Morto Hamza, figlio di Bin Laden”. Erede designato del nuovo terrore

Mistero Dillinger. Riesumato il corpo del gangster-eroe

Abiy Ahmed: “Pianterò dieci miliardi di alberi. Il mondo segua l’Etiopia”

Quei politici al servizio dei clan. Arrestati consiglieri Pd e FdI

Rassegna stampa oggi | Corriere della Sera

La battaglia sulla giustizia

Di Maio: adesso si cambia

Un Paese, due face, tanti dubbi (di Dario Di Vico)

Berlusconi: c’è Altra Italia

L’annuncio Usa: ucciso il figlio di Bin Laden

Delitto a Roma, i pm indagano sui turni dei carabinieri

Del Vecchio: “GrandVision, una conquista”

Meloni: lo stalker voleva mia figlia

Sul tetto del mondo dopo due infarti

Il leader leghista sbotta: è un testo da gattopardi, si sono fatti fregare dai magistrati del ministero

Salvini e il caso moto d’acqua. La questura sente gli agenti

Seggio siciliano alla 5 Stelle umbra Caos e proteste. Poi il sì del Senato

I padri degli arrestati a Roma per provare a difendere i figli “Nessun maltrattamento”

Siri indagato per autoriciclaggio sul mutuo da San Marino

Gregoretti, autorizzato lo sbarco dei migranti. Ma c’è un altro braccio di ferro con la ong Sea Eye

Sale l’occupazione, ma è crescita zero

Il Coni avvia la macchina per Milano-Cortina. Ma è gelo col governo

La Stampa

Stallo sulla giustizia. La Lega vuole bloccare la nuova prescrizione

Nave Gregoretti, Macron accusa Salvini

Perché di fronte alla crisi iraniana Roma non può stare a guardare

I nostri figli e gli errori fatti da papà

Sulla Libia nuovo sgarbo di Salvini a Trenta

Affidamenti, onlus contro Di Maio: “Ingiusto colpevolizzarci tutti”

Istat: l’Italia è in stagnazione Crescita zero, Pil bloccato

I sindacati divisi sulla riunione al Viminale “Se Salvini vuole un incontro ci convochi”

Il Consiglio dei ministri è una telenovela. La riforma della giustizia resta in bilico

Toti si dimette, la Carfagna ci pensa. E Berlusconi guarda oltre Forza Italia

Meloni: “Gozi ha tradito l’Italia, è un venduto. Potrebbe dare dossier sensibili a Parigi”

Rassegna stampa oggi | Il Fatto quotidiano

Sgominata la cosca dei politici

Vieni avanti, gretino (di Marco Travaglio)

Come sempre, Salvini passa dal no al sì sullo sbarco dei migranti dalla nave della Marina italiana dopo l’inutile attesa. Ma è in arrivo un’altra nave di Ong

Il Pg fa retromarcia e ricorre: “Formigoni deve tornare dentro”

I pm indagano Siri: “È autoriciclaggio, va sequestrato il pc”

Salvini, snobbato da Landini, litiga a freddo con Bonafede

Delitto Rega, un teste smentisce l’Arma sulla pista-magrebini

Il duello tra Sanders e Warren, uniti sulla sanità pubblica

Business sui permessi di soggiorno: arrestati 3 dipendenti comunali

Viminale contro giudici: “Niente scorta a Ingroia”

Amanda Knox, colletta per le nozze “Ma è già sposata”

Il Sole 24 Ore

Pil a crescita zero. Italia in stagnazione. Anche la Ue rallenta

Giustizia, scontro nella maggioranza sulla riforma

Siri indagato anche a Milano. L’accusa è autoriciclaggio

Salvini alle parti sociali: “Ci vediamo il 6 agosto?”

Rassegna stampa oggi | Il Giornale

“Fondo l’Altra Italia” Berlusconi, nuova sfida

Cambiare il partito ma senza svenderlo

Giustizia, governo in panne. E l’economia non riparte

Il tormento di Mara tra fedeltà e voglia di cambiare

I sospetti della Procura: Cerciello non in servizio. La difesa di Brugiatelli

La Lega vuole trasferire in Russia i 54 dipendenti di una ditta fallita

Sfonda una vetrata con un pugno 26enne romano muore dissanguato

Tabaccaia uccisa a colpi di mannaia: arrestato un cliente abituale filippino

Messaggero

Il governo trema sulla giustizia

Salvini vuole svuotare il testo. Conte tenta di evitare il rinvio

La chat con lo scatto partita per sbaglio. E l’Arma blinda il Reparto operativo

Gregoretti, sbarcati i migranti 50 andranno a Rocca di Papa

Libero

Riforma figlia di Trojan

Se voglio crepare sono soltanto affari miei (di Vittorio Feltri)

Ci fidiamo sempre dei carabinieri ma parlassero chiaro

Il Foglio

Perché i gialloverdi hanno portato crescita zero e lavoro declinante

Con i populisti non c’è giustizia possibile

Ops. Sulla Gregoretti Salvini ha violato una legge scritta da Salvini

Avvenire

Rimasti a zero

Naufraghi a terra Intesa Ue e ospitalità della Chiesa

Apre la casa natale di Giovanni Paolo I

Violenze, abusi, torture: così le scelte dell’Europa stanno cambiando volto all’Africa

Rassegna stampa oggi | Stampa online | News

The Guardian

Joe Biden stands his ground and resists rivals’ attacks in testy second debate

Vox

4 winners and 3 losers from the second night of the July Democratic debates

Deutsche Welle

Germany expresses ‘deep shame’ for Nazi destruction of Poland

Aljazeera

US imposes sanctions on Iranian Foreign Minister Zarif