Il filmato di Milano Today mostra un pullman che investe una ragazza a Milano: salva per miracolo

Questo filmato di Milano Today riprende in esclusiva l’incredibile scena di una ragazza travolta da un pullman dell’Azienda Trasporti milanese (Atm), che la investe all’improvviso mentre sta attraversando le strisce pedonali a Milano.

È accaduto durante la notte di mercoledì 31 luglio in via Brofferio, non lontano da piazza Mazzini, a Milano.

La ragazza investita, ripresa in esclusiva da Milano Today, ha 28 anni, ed è salva per miracolo.

Nel video è possibile osservare il pullman che la investe spuntare all’improvviso dall’incrocio adiacente alla strada che la ragazza sta attraversando.

Nel filmato impressionante di Milano Today, inoltre, si vede la ragazza fare un volo di circa un metro, spinta dal pullman. I passanti l’hanno soccorsa, e in seguito sono giunti sul posto i medici del 118.

È stata trasferita in ospedale, ma con codice verde, perché non riportava ferite gravi sul corpo. Ora sta bene.

Ma, a riguardare la scena, sembra davvero essere salva per miracolo. La forza del pullman che la investe è infatti molto potente.

Sono ancora da accertare le cause che hanno spinto il conducente del pullman Atm ad attraversare le strisce pedonali senza accertarsi che non ci fosse nessun pedone in procinto di attraversare la strada. L’incrocio è infatti sprovvisto di semaforo, e a regolarlo ci sono solo le strisce. Il video del pullman che investe la ragazza a Milano è davvero scioccante.

