Previsioni meteo di oggi, 1 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, giovedì 1 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi giovedì 1 agosto 2019 | NORD

In questa giornata al Nord si attendono nubi fitte nelle aree alpine e prealpine, dove ci saranno anche deboli rovesci e temporali che potrebbero trascinarsi fino alle aree pianeggianti. A sera, poi, le precipitazioni peggioreranno e si sposteranno sul Piemonte settentrionale e sulla Lombardia, mentre il tempo migliorerà su Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Cielo poco nuvoloso altrove.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro, in questo giovedì 1 agosto 2019, si assisterà al passaggio di nubi, soprattutto sulla Sardegna. La perturbazione però non porterà alcuna pioggia. Bel tempo sul resto del Centro Italia, con innocue velature in arrivo nel corso della serata.

SUD E SICILIA

Al Sud e in Sicilia invece ci sarà una giornata pienamente estiva, con temperature molto alte e nuvolosità scarsa o assente. Qualche piccola eccezione sarà rappresentata, nelle prime ore del mattino, dalle coste campane, dalla Basilicata e dalla Calabria tirrenica. Ma il sole tornerà già nel corso della mattinata stessa.

Previsioni meteo oggi giovedì 1 agosto 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve calo sulle Alpi lombarde e del Trentino, sulle coste romagnole e nelle Marche. In lieve rialzo sulla pianura piemontese e al Sud Italia. Stazionarie altrove.

Per quanto riguarda le massime, invece, le previsioni meteo oggi dicono che in gran parte del Nord saranno in aumento, come anche in Sardegna, Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Lieve diminuzione, invece, lungo le coste marchigiane, abruzzesi e molisane. Stabili sul resto del paese.

VENTI

Venti deboli variabili su tutta Italia, con brezza lungo le coste. In Sardegna sono attesi però locali rinforzi, soprattutto sulle aree meridionali dell’isola.

Previsioni meteo oggi giovedì 1 agosto 2019 | MARI

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi quello di Sardegna e lo ionio, come anche il mar Ligure (fenomeni in attenuazione già nel pomeriggio). Poco mossi o calmi tutti gli altri bacini.