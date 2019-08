Oroscopo Paolo Fox segni fortunati agosto 2019: le previsioni del mese | Amore | Lavoro | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI AGOSTO 2019 – L’estate è entrata nel vivo e come sempre, in un mese particolare come agosto, un’occhiata all’oroscopo non può far male, soprattutto se a fare le previsioni è il guru dell’astrologia Paolo Fox. Quali sono secondo il noto astrologo i segni fortunati di agosto 2019?

Come sempre, Fox prende in considerazione tre parametri per fare le sue previsioni segno per segno: amore, fortuna e lavoro. Con i suoi grafici, ha analizzato l’andamento del 2019 per tutti i segni dello zodiaco. Ecco allora i top e i flop e le previsioni dell’oroscopo Fox per il mese di agosto 2019.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Secondo Paolo Fox tra i segni più fortunati di agosto 2019 c’è sicuramente l’Ariete: prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti. Al meglio sia il lavoro sia l’amore, in ulteriore ripresa dopo un luglio comunque buono.

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019

Molto bene anche i Gemelli, che in questo mese possono godere di un quadro astrale limpido e davvero positivo. Siete tra i segni più fortunati e con ottime prospettive anche in amore: attenti però perché a settembre è previsto un calo.

I GRAFICI DI PAOLO FOX

Un mese molto soddisfacente anche per il Leone, che d’altronde è tra i segni al top di tutto il 2019. Le cose miglioreranno in particolare per quanto riguarda l’amore: se avete avuto discussioni con il partner, è il momento per risolverle.

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU PAOLO FOX

Amici del Capricorno, se luglio ha avuto dei momenti in chiaroscuro, agosto è davvero indimenticabile per il vostro segno. Sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo, come per esempio l’agognato contratto.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bene ad agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox anche Bilancia, Vergine e Sagittario. Per gli altri segni dell’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con una serie di inevitabili alti e bassi. Tra quelli che vivranno un mese non proprio esaltante citiamo l’Acquario: questa estate non è certo al top per il vostro segno. Continua infatti un periodo di calo che si protrarrà anche a settembre, ma a fine anno vi toglierete belle soddisfazioni.

Male anche i Pesci, dopo un buon mese di luglio. Anche per voi la fine del 2019 sarà ricco di novità positive. Infine tra i segni meno fortunati di agosto anche il Toro.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

L’OROSCOPO 2019 DI TPI