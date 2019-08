Oroscopo Paolo Fox 1 agosto 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 1 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, giovedì 1 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Inizia un mese che per voi dell’Ariete sarà molto importante. Avrete molto da fare a lavoro, soprattutto su progetti a breve scadenza, ma nei quali troverete anche molte soddisfazioni. In questo giovedì avrete molta energia da spendere, grazie anche alla spinta di una persona speciale che è sempre al vostro fianco.

Toro

Amici del Toro, sarete un po’ sottotono in questa prima fase di agosto. Tutta la fatica di quest’anno lavorativo si fa sentire e non vedete l’ora di godervi qualche giorno di meritate ferie. Nell’attesa, però, sarete chiamati a sgobbare come sempre. In amore, inoltre, non è un gran periodo. Siete molto polemici e dediti al litigio, quindi cercate di usare cautela con le persone a voi più care.

Gemelli

State aspettando da tempo una grossa novità, che vi era stata anticipata ma che adesso tarda arrivare. Ci puntate molto, perché potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione nella vostra vita soprattutto dal punto di vista professionale. Se siete single, avete voglia di tuffarvi in una nuova avventura. Se siete in coppia, invece, vorreste maggiori libertà. Insomma, siete inquieti.

Cancro

In questo giovedì 1 agosto 2019 dovrete superare diverse difficoltà che si pareranno sul vostro cammino. Sul lavoro avete qualche problema con i colleghi, che spesso tendono ad attaccarvi senza motivo e che soprattutto non riconoscono mai i vostri meriti. Vorreste essere più apprezzati, ma per fortuna potete sempre rifugiarvi nell’amore che prova per voi il vostro partner.

Leone

Sarà una giornata molto particolare per voi del Leone: Giove, Marte, Venere e la Luna saranno al vostro fianco e vi indirizzeranno lungo alcune scelte delicate per il vostro futuro. Nonostante ciò non vi sentite soddisfatti appieno: nella vostra vita c’è una grossa mancanza, ma vi state ancora chiedendo di cosa si tratti e non riuscite a darvi una risposta.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, la seconda parte di questa settimana sarà decisamente migliore della prima. La Luna inizia a entrare nel vostro segno. È il momento di chiarirvi con alcuni amici speciali, che ultimamente però vi hanno deluso profondamente. Anche sul lavoro volete finalmente verità, visto che i vostri capi sono sempre stati poco inclini al dialogo con voi su alcune tematiche contrattuali.

Bilancia

Anche per la Bilancia si apre una seconda parte di settimana molto positiva. Ad agosto, infatti, ritroverete tutte le certezze che avete perso a luglio. Sia in amore, sia dal punto di vista economico. Cercate di godervi appieno la vacanza che avete organizzato. Se siete in coppia, invece, cercate di lavorare sull’intimità sotto le lenzuola.

Scorpione

Nelle ultime settimane la vostra vita è cambiata profondamente. Niente più è come prima e ancora le ferite causate da questa rivoluzione sono molto fresche. In questo giovedì 1 agosto cercate di digerire i cambiamenti, anche se non è facile rimanere calmi e allegri con quello che avete passato. Vi rendete conto che siete anche molto suscettibili e ve la prendete con persone che non c’entrano nulla. Imparate a scindere le cose.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 agosto 2019 | Sagittario

Per il Sagittario si apre un periodo molto importante: nella prima metà di agosto, infatti, riuscirete a mettere i primi tasselli di un grande cambiamento lavorativo che sarà ufficiale in autunno. Saranno premiate le iniziative in campo economico, mentre in amore non tutte le vostre scelte saranno apprezzate dal partner. Ma voi seguite il vostro istinto.

Capricorno

Amici del Capricorno, la vostra testa a volte viaggia troppo senza chiedere il permesso al cervello. Vi ponete interrogativi troppo grandi per il momento e ciò rischia di buttarvi giù di morale. Pensate molto al vostro lavoro, anche se siete consapevoli di trascurare un po’ troppo l’amore. È solo questione di pratica, prima che impariate a bilanciare le due cose.

Acquario

Siete molto indecisi in questo giovedì 1 agosto 2019. Quello che solo ieri vi sembrava l’ideale per voi, adesso non vi convince più. In questo periodo è molto difficile avere a che fare con voi, ma chi vi vuol bene veramente non rinuncia facilmente a farvi tornare il buonumore.

Pesci

Amici dei Pesci, nella prima metà di agosto le stelle vi sorrideranno, dunque cercate di approfittarne al massimo. Molti di voi hanno ancora la testa a una situazione del passato, magari dal punto di vista sentimentale, eppure il consiglio è quello di smettere di pensarci e di proiettarvi al futuro. Ci sono alcune persone un po’ prevenute nei vostri confronti. Sarà meglio starne alla larga.

