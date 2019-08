Oroscopo di oggi 1 agosto di TPI, le previsioni per tutti i segni | Astrologia

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 1 agosto 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di giovedì 1 agosto 2019.

Oroscopo di oggi giovedì 1 agosto 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, per voi il mese inizia decisamente con il piede giusto. Avete voglia di fare e soprattutto di riscattare un luglio al di sotto delle vostre aspettative. Con questo entusiasmo, nulla può andarvi male. Anche perché le stelle saranno ben liete di aiutarvi. Quindi lavorate con fiducia al futuro, soprattutto sul lavoro.

Toro

Per il Toro continua invece una settimana sottotono, condita da nervosismo e irascibilità. La Luna in Leone non vi aiuta, anzi se possibile acuisce la vostra rabbia. Siete insofferenti verso chiunque prova a starvi vicino, soprattutto in famiglia. Il consiglio delle stelle è quello di darvi una calmata, anche perché non tutti sono disposti a tollerare il vostro comportamento.

Oroscopo di oggi 1 agosto 2019 | Gemelli

Per i Gemelli sarà un giovedì 1 agosto perso tra le scartoffie. Chi in ufficio, chi in giro per fare delle commissioni, dovrete avere a che fare con la burocrazia. Comunque presto la vostra situazione migliorerà, soprattutto in ambito sentimentale. Quindi non affrontate le difficoltà con rabbia, ma con fiducia per il futuro.

Cancro

Oggi per il Cancro non sarà di certo il miglior giorno della vita. Molte situazioni in sospeso, in famiglia ma anche sul lavoro, rischiano di farvi perdere la pazienza. In più soffrite maledettamente il caldo. L’inverno, tuttavia, è ancora lontano. Portate pazienza e distraetevi come potete.

Leone

Amici del Leone, oggi per voi è una gran giornata. In questo giovedì 1 agosto 2019 le stelle sono pronte a sorridervi in ogni aspetto della vostra vita. In amore, soprattutto se siete single, non siate timidi. Tuffatevi in nuove avventure, abbiate il coraggio di osare. Non ve ne pentirete.

Oroscopo di oggi 1 agosto 2019 | Vergine

Anche per la Vergine si apre un giovedì sopra la media. Fin dal primo mattino vi sentirete carichi e vogliosi di fare. Sul lavoro si apriranno delle nuove prospettive che finalmente vi risveglieranno dal torpore della routine. Impegnatevi al massimo per raccogliere i frutti e realizzare i vostri obiettivi. È il momento giusto.

Bilancia

Bilancia, la seconda parte della vostra settimana sarà invidiabile. Se sul lavoro nei giorni scorsi avete avuto molte difficoltà, finalmente oggi troverete la soluzione a un problema che vi tormenta da un po’. E tutto sarà poi in discesa. In serata, poi, belle notizie in arrivo anche per quanto riguarda l’amore.

Scorpione

La Luna entra nel Leone e finalmente porta un po’ di fortuna anche agli Scorpione, che ultimamente non se la passavano proprio bene. Nonostante ciò, non mancheranno i soliti grattacapi, soprattutto in amore dove sarete insolitamente possessivi. Cercate di ristabilire le vostre priorità e soprattutto di fidarvi di più del partner.

Oroscopo di oggi 1 agosto 2019 | Sagittario

Sarà un giovedì allegro per il Sagittario, pieno di ottimismo per il nuovo mese in arrivo e soprattutto per le tante porte che si apriranno in ambito lavorativo. Nel frattempo, passate la giornata in totale relax, accanto al vostro partner o a un amico.

Capricorno

Amici del Capricorno, continua la fase altalenante della vostra vita. Un giorno siete felici, un giorno molto tristi. Oggi, giovedì 1 agosto 2019, siete chiamati a ricaricare le batterie dopo alcuni momenti difficili in amore. Non disperate, però: ad agosto tornerete protagonisti, quindi è solo questione di tempo prima che il sorriso torni definitivamente sul vostro viso.

Acquario

L’Acquario si sveglierà, in questa giornata, con l’umore sotto ai tacchi. Siete nervosi e perdete facilmente la pazienza: il motivo sta tutto nel brutto litigio che avete avuto nei giorni scorsi con una persona speciale. Vorreste recuperare, ma non riuscite in nessun modo a ristabilire il dialogo.

Pesci

Amici dei Pesci, il nuovo mese inizia molto bene per voi. Fino a giorno 15, del resto, le stelle vi sorrideranno ogni giorno. Inaugurate questo periodo speciale organizzando qualcosa di nuovo, soprattutto con il vostro partner. E pensate anche alla famiglia, che durante l’anno avete un poì trascurato.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.