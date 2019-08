Oroscopo di domani 2 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, venerdì 2 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, venerdì 2 agosto 2019:

Ariete

Cari Ariete, nonostante la settimana stia per finire voi siete ancora pieni di energie. Sul lavoro avete voglia di emergere, ma fate attenzione perché potreste risultare arroganti: solamente calma, diplomazia e umiltà vi condurranno lontano.

Toro

La Luna in Leone vi rende particolarmente sospettosi, cari amici del Toro. Avete l’impressione che gli altri stiano tramando qualcosa nei vostri confronti e che il partner vi stia raccontando un sacco di bugie. Forse qualcosa di vero c’è pure, ma finché non razionalizzate un po’ non riuscirete a distinguere la realtà dall’immaginazione.

Oroscopo di domani 2 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, per voi la Luna in Leone significa voglia di gioco, di scherzo, di presa in giro. Non tutti, però, versano nel vostro stesso stato d’animo, quindi è bene fare attenzione nello scegliere chi prendere di mira con le vostre battute.

Cancro

L’oroscopo di domani per voi, cari Cancro, prevede una giornata all’insegna dell’indecisione. Dovete fare una scelta importante ma siete pieni di dubbi: una parte di voi dice “buttati!”, mentre l’altra suggerisce di tirare il freno. Quale avrà la meglio?

Leone

Amici del Leone, questi sono giorni davvero fortunati e pieni di energie. Se avevate qualche progetto in cantiere, è il momento giusto per cominciare a disporne le fondamenta. Non ponetevi nessun limite, perché ogni ostacolo sarà una passeggiata di salute.

Oroscopo di domani 2 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, questo sarà un venerdì da dedicare completamente al vostro benessere psico-fisico. Chiudetevi in casa e approfittate del silenzio che ci troverete per dedicarvi alla lettura di un libro o nel rimettervi in sesto a livello estetico.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi la Luna in Leone significa il risveglio di uno spirito battagliero che ultimamente era finito altrove. Sul Lavoro riprenderete a combattere alcune battaglie che ritenete giuste e necessarie e i colleghi, soprattutto quelli meno coraggiosi di voi, ve ne saranno grati.

Scorpione

Cari Scorpione, in questi giorni di Luna in Leone sarà difficile proteggersi dai vostri potentissimi attacchi di sincerità. Che siano amici, colleghi o il partner, lo stress accumulato vi porterà a dire loro tutto quello che non vi sta bene. Cercate di non esagerare e di mantenere un pizzico di diplomazia.

Oroscopo di domani 2 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, in questi giorni avete voglia di spingere al massimo il limite della vostra resistenza fisica. Lo sport è un vostro fedele alleato per sciogliere le tensioni quotidiane e, con più tempo a disposizione, vi concederete delle “session” molto intense.

Capricorno

Cari Capricorno, le previsioni delle stelle per la giornata di domani vedono per voi una giornata particolarmente riflessiva. Ci sono molti interrogativi che girano nella vostra testa a cui tenterete di dare una risposta. Attenzione solo a non ingarbugliarvi in pensieri senza via d’uscita.

Acquario

Cari Acquario, dovete essere più comprensivi con gli altri e i loro punti di vista. A volte non riuscite a vedere oltre il vostro naso e questo potrebbe allontanare qualcuno a cui tenete molto. Contenete questo vostro difetto e, piuttosto, cercate di tramutarlo in un pregio.

Pesci

Cari amici dei Pesci, in questo venerdì sarete particolarmente saggi e lungimiranti. Motivo per cui riconsidererete alcune recenti decisioni che avete preso troppo di fretta e riuscirete a prevedere il successo o l’insuccesso di qualche nuova sfida che vi attende.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 2 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

