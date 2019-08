L’oroscopo di Branko di oggi prevede per il vostro segno l’inizio di una fase di rinascita, una nuova vita, se non siete soddisfatti di quella che state vivendo. La Luna nuova in Leone prevede vittorie, guadagni e soddisfazioni personali. Ottimo l’amore.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cancro

Amici del Cancro, questa Luna nuova in Leone è portatrice di grandi novità: sfruttatela a pieno. Approfittatene in particolare per portare avanti i vostri affari, e in secondo luogo non trascurate l’amore. Con Mercurio nel segno fino a domenica sono favoriti gli investimenti immobiliari.

Leone

Cari Leone, non esageriamo dicendo che quello che vivrete in questo agosto è il compleanno più bello della vostra vita. La Luna nuova in congiunzione con Sole e Marte porta grandi novità. L’arrivo a breve di Venere, inoltre, rende interessante la sfera sentimentale.