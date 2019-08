Un migrante tenta suicidio sulla statale di Crotone

Lo scorso 25 luglio, un ragazzo di 21 anni, forse con problemi psichiatrici, si è sdraiato sull’asfalto bollente della Strada Statale 106 ionica, tra Crotone e Isola Capo Rizzuto, per porre fine alla sua vita.

A salvarlo è stata una donna che ha accostato la sua auto e ha prestato tempestivamente soccorso.

La vicenda è ripresa dal sito di Crotone News, in un articolo a firma di Bruno Palermo.

“Questa mattina Migrante J – riferisce il giornale – aveva deciso probabilmente di mettere fine alle sue sofferenze, ai tanti mostri che affollano la sua mente, passata per la Nigeria e per i campi-prigione della Libia. Nel caldo afoso che sta investendo la Calabria, Migrante J si è sdraiato sul nero asfalto della Strada Statale 106 ionica, tra Crotone e Isola Capo Rizzuto, a pochi metri di distanza dall’ingresso del campo di accoglienza per migranti, l’ex base militare dell’aeronatutica militare”.

Molti automobilisti sono passati e hanno schivato il corpo del giovane nigeriano, poi è arrivata la donna, probabilmente accompagnata da un’altra persona, che ha fermato l’auto e ha aiutato il giovane a rialzarsi.

Una foto di quel momento, presumibilmente scattata da un altro automobilista o da qualcuno che era in auto con la soccorritrice, è stata pubblicata dal sito di Crotone News.

“Abbiamo fatto un po’ di domande in giro – scrive il cronista di Crotone News – e ci hanno raccontato che il giovanissimo Migrante J ha problemi psichiatrici, che molto probabilmente sono il frutto di qualcosa che ha subito, visto e passato sulla propria pelle”.

Questa storia ha un lieto fine, ma non è sempre così.

Nella provincia di Avellino, a Capriglia Irpina, il 25 marzo 2019 un ragazzo di 23 anni proveniente dal Senegal si è tolto la vita impiccandosi ad un albero.

Il ragazzo era ospite di un centro di accoglienza della zona. A dare la notizia la stampa locale.

A ritrovare il corpo del giovane all’interno di un fondo agricolo è stato un passante, che ha subito allertato le forze dell’ordine. I soccorsi sono stati inutili.