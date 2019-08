Maria Teresa, le anticipazioni della seconda puntata della miniserie in onda stasera su Rai 3

Se siete alla ricerca delle anticipazioni della seconda e ultima puntata della miniserie Maria Teresa, su Rai 3, siete nel posto giusto. Questa sera, 1 agosto 2019, sulla terza rete nazionale arriva infatti la seconda parte del film che racconta la storia della regina Maria Teresa d’Austria, sul trono asburgico dal 20 ottobre 1740 al 29 novembre 1780.

La protagonista, Maria Teresa, fu la figlia primogenita del re Carlo VI d’Austria, nonché unica donna della storia della monarchia asburgica a ereditare il trono di regina d’Austria, in virtù della Prammatica Sanzione emanata proprio dal padre – che non aveva avuto figli maschi – nel 1713.

Maria Teresa, tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie

Così, tramite questa miniserie, inedita in Italia e diretta nel 2017 da Robert Dornhelm, molti spettatori italiani hanno potuto conoscere la storia di questa importante sovrana europea del Settecento, che si distinse per le sue capacità diplomatiche ma anche per la sua ostinatezza, che la portò a essere una delle regine più rispettate nella storia continentale.

La figura di Maria Teresa, del resto, nel corso della storia è stata messa spesso in secondo piano, soprattutto in contrasto con una delle sue tante figlie, la regina di Francia Maria Antonietta.

Ma dove eravamo rimasti nella puntata di ieri? E cosa succederà oggi? Ecco tutte le anticipazioni di Maria Teresa.

Maria Teresa anticipazioni, dove eravamo rimasti ieri

La prima puntata di Maria Teresa inizia nel 1723, quando la futura regina ha soli 6 anni e non immagina neanche lontanamente che meno di vent’anni dopo sarebbe succeduta al padre sul trono.

Con il passare degli anni il padre, Carlo VI, non riesce ad avere un erede maschio. Così, in virtù della Prammatica Sanzione, i suoi consiglieri gli chiedono di istruire la giovane figlia a un futuro da statista. L’intelligenza di Maria Teresa si lega facilmente agli studi di politica, come anche la sua forte personalità.

Fin da giovane, Maria Teresa si innamora di Francesco Stefano di Lorena e fa di tutto affinché diventi suo marito. Il padre, però, ha in realtà per lei altri progetti: cerca un matrimonio che sia anche vantaggioso per il regno, ma tutti i possibili sposi che propone alla figlia vengono rifiutati.

Maria Teresa, alla fine, riesce nel suo intento di sposare Francesco Stefano di Lorena, anche grazie a diversi compromessi politici. I due hanno subito due bambine (alla fine del loro matrimonio i figli saranno in totale 16) e lei si rivela molto gelosa del marito, sebbene lui più volte l’abbia tradita. Ma alla fine della prima puntata Maria Teresa eredita improvvisamente il trono d’Austria nel 1940, dopo la morte di Carlo VI.

Maria Teresa anticipazioni, cosa succede nella seconda e ultima puntata

La puntata di stasera dunque riprende dalla notizia della morte di Carlo VI. Maria Teresa è la nuova regina d’Austria e sale su un trono su cui tantissimi, a corte, non vorrebbero vederla. E infatti, da quel momento, sono tanti i tranelli tesi da chi vorrebbe un uomo come re d’Austria, nel solco di una tradizione maschilista che vedeva le donne non adatte a ruoli politici.

Maria Teresa, invece, seppur dovendo trascurare a malincuore l’amore per il marito – che torna alle sue avventure extra-coniugali, oltre ad accudire i figli – si dimostra ben presto una sovrana molto oculata, capace di portar fuori l’Austria da una fase di grave crisi tramite riforme e diplomazia.

Quando la nuova sovrana prende il potere, infatti, il suo paese è vicino al collasso. E soprattutto gli altri sovrani europei (di Francia, di Spagna e i principi tedeschi su tutti) le dichiarano guerra. Lei riesce ad avere la meglio. Poi vara alcune riforme in ambito amministrativo e giudiziario, scolastico e sanitario.

Con le sue abilità diplomatiche – e con un’oculata politica matrimoniale (che portò la figlia Maria Antonietta al trono di Francia) – riesce a riconquistare alcuni alleati e a dare respiro all’impero, riuscendo così a influenzare il resto dell’Europa per quasi 50 anni.

Maria Teresa anticipazioni, dove vedere la miniserie in tv e in streaming

Come già anticipato, il film va in onda stasera 1 agosto 2019 su Rai 3. È possibile vedere la miniserie, però, anche in streaming tramite la piattaforma RaiPlay.

Dove vedere Rai 3 in streaming

Di seguito, il trailer ufficiale (in lingua tedesca) di Maria Teresa: