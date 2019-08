Johnny Depp ha accusato l’ex moglie Amber Heard

Johnny Depp steso sulla barella di un ospedale in Australia. Ferito. Sono queste le foto shock dell’attore che circolano su Twitter da qualche giorno. Depp ha accusato l’ex moglie Amber Heard di avergli spento una sigaretta in faccia e quasi reciso un dito della mano tirandogli una bottiglia di vetro.

Le immagini che ritraggono Johnny Depp sfregiato risalgono al 2015, ma sono scatti inediti che gli avvocati dell’attore impugneranno contro Amber Heard in tribunale.

Depp pretende dalla Heard 50 milioni di dollari per un articolo pubblicato sul Washington Post in cui lei parla degli abusi subiti senza mai nominarlo. Entrambi infatti si sono reciprocamente accusati di violenza domestica più volte.

L’attore ha anche intentato causa al News Group Newspapers Limited, proprietario tra l’altro del tabloid The Sun, che nel 2018 lo aveva definito “picchiatore di mogli“.

Heard in una deposizione di 471 pagine aveva utilizzato la parola “mostro” per definire l’ex marito. “Io e Johnny ci riferiamo spesso all’altra sua personalità, la parte di lui che esce fuori quando mi picchia. La chiamiamo ‘il mostro’, e lo abbiamo fatto per molti anni. Io ero terrorizzata, pietrificata, da quel mostro”, aveva detto lei.

I documenti giudiziari rivelano che l’8 marzo 2015 Heard ha avuto una conversazione con uno degli allora legali di Depp, il quale spiegò alla donna che Depp aveva intenzione di stipulare un accordo postmatrimoniale. La coppia quel giorno si trovava in Australia, dove l’attore si trovava per le riprese del quinto capitolo della saga di Pirati dei Caraibi.

Nelle carte si legge che “la notizia dei legali ha causato la rabbia della signora Heard”. I documenti sostengono che Depp quel giorno “si trovava dalla signora Heard (l’8 marzo 2015). Quando la donna ha appreso la richiesta di separazione dai legali di lui, Depp si trovava al bar del piano di sotto”.

Heard a quel punto avrebbe raggiunto Depp al bar furiosa. Nei documenti si legge che Depp in quel momento “si stava versando un bicchiere di vodka quando Heard ha preso la bottiglia per lanciargliela in testa”. L’oggetto, però, non avrebbe colpito l’attore.

“Ma la sua mano, appoggiata sul bancone del bar, è stata raggiunta dalle schegge di vetro della bottiglia andata in frantumi contro la parete del locale”. In questo modo l’attore si sarebbe ferito. Dopodiché Heard avrebbe spento una sigaretta sulla guancia destra di Depp.

I due hanno divorziato nell’agosto 2016, dopo nemmeno un anno e mezzo di matrimonio.

Le foto di Johnny Depp sulla barella di un ospedale australiano sono state pubblicate in esclusiva da The Blast. L’attore appare irriconoscibile, ma il dettaglio del tatuaggio sulla mano non lascia dubbi: “È proprio lui”.