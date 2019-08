Aria di crisi nella Royal Family: Harry e Meghan sempre più lontani dal principe Carlo. A dimostrarlo è il fatto che i nomi del duca e della duchessa di Sussex sono spariti dal sito del principe Carlo.

Stiamo parlando del sito ufficiale del padre di William e Harry, sul quale non si leggono più né i nomi dei due reali né i servizi a loro relativi: tutto ciò che riguarda il loro staff è sparito dalla pagina web del principe Carlo senza alcuna spiegazione.

Sembra come se il principe Harry e Meghan Markle stessero cercando di allontanarsi dalla Famiglia Reale, emancipandosi. Un primo passo in questo senso era stato fatto quando il duca e la duchessa di Sussex, dopo qualche mese dal matrimonio del maggio 2018, hanno deciso di prendere una squadra per le pubbliche relazioni diversa da quella che condividevano con il principe William e la moglie Kate Middleton.

Basti pensare che l’account Instagram Kensington Palace veniva utilizzato da entrambi i fratelli, mentre oggi viene usato solo da Kate e Willima; Meghan e Harry ne hanno un altro: Sussex Royal.

Anche in quel momento non è stato chiaro il perché Harry e Meghan abbiano preso questa decisione, ma tutto alimenta i rumors di un presunto strappo tra i duchi di Sussex e il resto della famiglia.

Secondo alcuni tabloid britannici, invece, il duca e la duchessa di Sussex avrebbero intenzione di dimostrare che possono fare a meno del supporto della famiglia reale e quindi di essere in grado di sostenersi “da soli”, senza l’intervento di papà Carlo, che, di fatto, si occupa delle finanze della famiglia e dei due figlioli.

Meghan Markle in vacanza con la Regina per la prima volta: “La tensione è altissima”

La rivoluzione di Meghan Markle: dopo Vogue una linea di abiti accessibili, ma per una buona causa

Meghan Markle umilia Kate Middleton con la direzione di Vogue: ecco perché