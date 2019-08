Gossip news: le ultime notizie di oggi 1 agosto 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, giovedì 1 agosto 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

-SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI-

La rivoluzione di Meghan Markle: dopo Vogue una linea di abiti accessibili

Meghan Markle aiuta il prossimo e fa beneficenza a modo suo e, da reginetta della moda, mette in campo le sue doti per aiutare le donne senza lavoro, con una collezione ad hoc, accessibile a tutte, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione benefica Smart Works.

Nello specifico, l’ente che la duchessa di Sussex ha deciso di supportare si occupa di aiutare le donne rimaste senza lavoro. Si sa, i reali britannici si sono sempre spesi in opere di beneficenza ed ora è arrivato il turno dell’ultima arrivata a Buckingham Palace.

In pieno stile Meghan Markle, la duchessa di Sussex si darà da fare per disegnare una linea di abiti economici, che potrà essere acquistata nella catena di grandi magazzini britannica Marks and Spencer. Qui l’articolo completo.

Belen con la foto del lato B perfetto fa impazzire Instagram

Belen colpisce ancora: stavolta è la foto del suo sedere a catalizzare l’attenzione di tanti, tantissimi su Instagram.

La showgirl argentina ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto decisamente hot e è riuscita in una manciata di ore a guadagnarsi oltre 500mila like. Non da tutti, decisamente. Non è di certo la prima volta che il fondoschiena della bellissima argentina finisce sui social e “impressiona” tanti, ma in questo caso lo scatto ha superato tutti i record precedenti. Qui l’articolo.

Giulia De Lellis sul tradimento di Damante: “Così ho scoperto di avere le corna”

Giulia De Lellis pubblica il suo primo libro, si apre e racconta la storia d’amore con il suo ex Andrea Damante, dall’inizio alla fine, soffermandosi in particolare sul “dettaglio” del tradimento subito.

Si intitola Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza il libro della giovane influencer, nel quale si legge della relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne. “Una persona molto importante mi ha detto: Giulia, fallo! È giusto che tu pianga un morto che non ti sei mai pianto”, ha detto l’influencer romana.

E così ha fatto, Giulia De Lellis, che ha preso coraggio e ha deciso di raccontare: “Ho pensato che potesse essere interessante condividere una parentesi della mia vita molto importante e toccante”, ha aggiunto ancora la giovane influencer. Qui l’articolo completo.

Cecilia Rodriguez fa arrabbiare i fan

La sorella di Belen si trova a Ibiza insieme al fidanzato Ignazio Moser. I due si godono la vacanza e pubblicano diverse foto sui social. In una di queste Cecilia Rodriguez appare con la sigaretta in mano, in riva al mare. In tanti si sono indignati: “Che esempio dai?”, “In Italia è vietato fumare in mare, in Spagna si può?”. Qui l’articolo completo.

TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP