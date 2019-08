Elettra Lamborghini si esibisce in abili mosse di twerking durante il prestigioso Home Festival di Venezia, e il comune posta subito il video sexy sulla sua pagina Facebook.

Esplode così la bufera sulla pagina del comune: il video del concerto di Elettra Lamborghini che mostra il fondo schiena è troppo provocante e volgare per essere condiviso dal profilo social di una istituzione.

E non è piaciuto a molti.

“Uno strumento di comunicazione istituzionale dovrebbe diffondere una cultura contraria alle discriminazioni e in grado di fronteggiare gli stereotipi e di promuovere modelli sociali”, dichiara Carmela Tarantino, consigliera di municipalità di Mestre, delegata alle Politiche di genere, che ha presentato un’interrogazione.

L’Home Festival è un evento musicale che si svolge da nove anni a Treviso. L’edizione di quest’anno è stata la prima organizzata nel comune marinaro di Venezia, ma con il filmato di Elettra Lamorghini condiviso sulla pagina Facebook del comune, ha fatto subito discutere.

Non era la prima volta che la cantante “twerkava” proprio nel capoluogo veneto. Già all’edizione del 2017 del festival del Cinema si era esibita su una barca che navigava in uno dei canali come solo lei sa fare, mettendo in bella mostra il lato B.

