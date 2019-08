Don Matteo 11, la trama degli episodi di stasera 1 agosto 2019 in replica su Rai 1 | Di cosa parla

Torna questa sera, giovedì 1 agosto 2019, Don Matteo 11, la popolare fiction con Terence Hill e Nino Frassica. Rai 1 in queste settimane d’estate ha deciso di mandare in replica gli episodi della stagione 11, visti gli ottimi ascolti che la serie regala ogni volta.

Oggi giovedì 1 agosto 2019 va in onda l’ottava puntata di Don Matteo, come sempre suddivisa in due divertenti episodi. Ecco le anticipazioni e la trama dei due episodi, intitolati rispettivamente “Una questione personale” e “Una di quelle”.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Don Matteo 11

Per tutti i fan appuntamento stasera 1 agosto su Rai 1 dalle 21.25.

Don Matteo 11 trama | Episodio 15: “Una questione personale”

Il primo dei due episodi della puntata di oggi di Don Matteo 11 si intitola Una questione personale. Un giovane avvocato è accusato di omicidio. La Capitana Anna scopre che l’uomo è la ragione per cui il matrimonio di Marco è saltato, e per questo non si sente neutra nel portare avanti le indagini.

Intanto Cecchini scopre che Zappavigna non ha mai detto ai suoi genitori di essere un carabiniere e così lui finisce per litigare con Assuntina. Nel frattempo Seba dice a Sofia la verità sull’incidente di Alice.

Don Matteo 11 trama | Episodio 16: “Una di quelle”

Il secondo episodio di Don Matteo 11 in onda stasera 1 agosto 2019 su Rai 1 si intitola Una di quelle. Il tema della puntata è il caso Oksana, una prostituta ucraina che accusa Barba di averla aggredita. Si avviano così da parte dei carabinieri le indagini sul loro amico, come sempre con l’aiuto di Don Matteo.

Nel frattempo, una ricca signora lascia in eredità ai Cecchini un ingente patrimonio a patto che si prendano cura del suo amato coniglio. Spazio anche ai sentimenti: la Capitana Anna e il Pm Marco devono parlare del bacio che si sono dati in un momento di debolezza.