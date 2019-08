Don Matteo 11, le anticipazioni degli episodi in onda stasera 1 agosto 2019 su Rai 1

Anche stasera, giovedì 1 agosto 2019, tornano in prima serata su Rai 1 due episodi di Don Matteo 11. Come ben risaputo, l’undicesima stagione delle avventure del celebre sacerdote-detective interpretato da Terence Hill sono andate in onda per la prima volta nell’autunno scorso.

La Rai, tuttavia, per far fronte a un palinsesto estivo svuotato dei suoi programmi di punta, ha deciso di mandare in onda le repliche in attesa di Don Matteo 12, in programmazione nel prossimo autunno. Finora, del resto, il pubblico ha dato ottime risposte in termini di ascolti tv anche con le puntate in replica di Don Matteo 11.

Stasera, dunque, gli spettatori di Rai 1 potranno godersi due puntate di Don Matteo 11, esattamente la numero 15 e la numero 16 della stagione. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di ognuno dei due episodi, intitolati rispettivamente “Una questione personale” e “Una di quelle”.

La trama degli episodi di stasera di Don Matteo 11

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 15: “Una questione personale”

Nel primo dei due episodi di stasera, il caso della puntata ha a che fare con un giovane avvocato, accusato di omicidio dal Pm Marco Nardi. Nel corso delle indagini, però, la Capitana Anna scopre invece che l’uomo in questione è la ragione per cui il matrimonio di Marco è saltato.

Il Pm, quindi, non è del tutto oggettivo nel valutare il caso. Intanto Cecchini scopre che Zappavigna non ha mai detto ai suoi genitori di essere un carabiniere e approfitta della situazione per far litigare lui e Assuntina.

Sofia, invece, obbliga Seba a prendere una decisione, ma lui le rivela finalmente la verità sull’incidente di Alice.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 16: “Una di quelle”

Nella seconda puntata di stasera, invece, si affronta il caso di Oksana, una prostituta ucraina che accusa Barba di averla importunata e aggredita. Don Matteo e il comando dei carabinieri, quindi, si trovano costretti ad aprire le indagini sul loro amico, con la speranza di scagionarlo.

Nel frattempo, una ricca signora lascia in eredità ai Cecchini un ingente patrimonio a patto che si prendano cura del suo amato coniglio. La Capitana Anna e il Pm Marco, infine, devono affrontare un discorso delicato. I due, infatti, devono parlare del bacio che si sono dati in un momento di debolezza.

L’appuntamento è per questa sera su Rai 1 a partire dalle 21.25.