Sesso, alcol e droga: la vacanza sulla crociera extralusso diventa un incubo

La vacanza da sogno su una nave da crociera extralusso si trasforma in un incubo tra episodi di violenza, sesso, alcol e droga.

Dimenticate le serata di gala in smoking e abito scuro, lo champagne nelle coppe di cristallo e il trattamento a 5 stelle: il mondo della crociera è ormai mutato.

A denunciarlo sono alcuni giornali inglesi, che hanno raccolto alcuni degli episodi più clamorosi verificatisi a bordo di navi da crociera.

Secondo i tabloid, il problema principale di questo cambiamento è dovuto al fatto che sempre più giovani, in cerca di divertimento sfrenato, frequentino le navi da crociera, grazie anche ai pacchetti sempre più economici che vengono proposti e alla possibilità di avere l’all inclusive.

“I prezzi ragionevoli e il fatto di avere bevande alcoliche senza limiti, stanno trasformando gli ospiti in animali” rivela un uomo, che ha lavorato come animatore sulle navi da crociera.

Questo non fa che aumentare gli episodi di violenza: lo scorso fine settimana, ad esempio, un’imbarcazione è stata bloccata in mare dopo che due passeggeri ubriachi hanno cominciato a lanciare le stoviglie, provocando una rissa che è terminata con 6 feriti.

Un’altra ex animatrice ha dichiarato le crociere brevi erano le peggiori.

“In questo tipo di vacanze era più facile assumere droga che bere”. Secondo quanto afferma la donna, infatti, in più di un’occasione gli inservienti si sono ritrovati a dover ripulire gli ambienti comuni dalle sostanze stupefacenti che gli ospiti lasciavano in giro.

Anche gli atti osceni in luogo pubblico sono all’ordine del giorno. Secondo quanto ricostruito dai giornali, infatti, una delle attività preferite dagli ospiti delle navi da crociera è il sesso all’aperto. In più di un’occasione, gli ospiti sono stati sorpresi a fare sesso sia sui ponti delle navi che nelle piscine, dove, spesso, è anche capitato di vedere numerosi ospiti gettarsi in acqua senza alcun vestito.

