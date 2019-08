Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 1 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, giovedì 1 agosto 2019:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Concorso Università di Bologna: bando per 17 posti a tempo determinato

L’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, ha indetto un concorso che mette a disposizione 17 posti di categoria D, posizione economica 1, per l’area amministrativa gestionale. Come spiegato nel bando, l’assunzione è prevista a tempo determinato per un periodo di 36 mesi al fine di adempiere alle “esigenze nell’ambito della terza missione e del supporto all’attività di ricerca dell’Ateneo a favore di varie strutture dello stesso”.

“La professionalità ricercata è quella di un profilo destinato alle attività di trasferimento tecnologico, protezione e valorizzazione verso il mercato e la società di innovazioni e risultati di ricerca d’Ateneo, business development, storytelling e creazione di nuova impresa spin-off e start up”, spiega sempre il bando della Alma Mater Studiorum.

Quanto ai requisiti, per partecipare è necessario essere in possesso, oltre ai più generali requisiti richiesti per tutte le procedure pubbliche di selezione, del diploma di laurea o della laurea (specialistica o magistrale riconosciuta dal vigente ordinamento e titoli equipollenti).

Quanto alle modalità di trasmissione della candidatura, questa deve essere presentata tramite la piattaforma online Pica (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) entro la scadenza prevista e fissata alle ore 13 del 9 Agosto 2019.

Per tutti i dettagli sulle prove previste dal concorso a questo link è disponibile il bando di concorso dell’università emiliana.

Concorso Camera dei Deputati 2019, pubblicati i primi due bandi in Gazzetta Ufficiale

Come comunicato lo scorso 16 luglio, alle 18 di ieri, martedì 30 luglio, sono stati pubblicati sul sito della Camera dei Deputati e in Gazzetta Ufficiale i primi due bandi del nuovo concorso Camera dei Deputati riguardanti la selezione per 38 consiglieri parlamentari. Dopo 16 anni – era il 2003 quando si è tenuto l’ultimo concorso – Palazzo Montecitorio torna quindi ad assumere.

Il primo bando mette a disposizione 30 posti per il ruolo di consigliere parlamentare della professionalità generale, mentre il secondo ne mette a disposizione 8 per il ruolo di consigliere parlamentare della professionalità tecnica con specializzazione informatica.

Per candidarsi c’è tempo fino al 13 settembre 2019.

In questo articolo abbiamo spiegato tutto quello che c’è da sapere sul nuovo concorso alla Camera dei Deputati: i requisiti per partecipare e le modalità per inviare la domanda.

Concorso ministero delle Politiche Agricole: bando per 35 posti da funzionario agrario

Nella Gazzetta Ufficiale pubblicata martedì 30 luglio 2019, n.60, è presente il bando di concorso, per esami, del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo finalizzato all’assunzione di 35 unità nel ruolo di funzionario agrario – terza area funzionale, fascia retributiva F1- presso il Dipartimento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

In questo articolo tutti i dettagli sul bando, i requisiti e le modalità di partecipazione al concorso

Tutte le ultime notizie di ieri sui concorsi pubblici in Italia

Concorso ministero Giustizia, pubblicato il bando per 2.329 funzionari giudiziari: requisiti e come candidarsi