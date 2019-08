Chiara Nasti su Instagram colpisce ancora con una foto sexy in bikini.

Posta l’ennesima foto di se super sexy al mare, in cui indossa un bikini nero che mette in mostra il fisico asciutto, e i fan come al solito non restano il silenzio.

Ma tra i commenti dei follower all’immagine dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, spuntano i messaggi di chi critica le forme della influencer.

Alcuni lodano il corpo quasi perfetto, altri invece trovano che il suo fisico sia quello di una ragazzina, troppo acerbo per la donna sexy che vuole essere.

In particolare, un utente commenta: “Ma che fisico hai????? Quello di una 13enne!!! Brutta in tutto!!!!“. La trova addirittura brutta.

Ma Chiara Nasti non replica alla critica, anzi, resta in silenzio. Può consolarsi leggendo i commenti di chi invece la apprezza.

L’ex volto di Uomini e Donne vanta su Instagram quasi 2 milioni di follower, e ha sfruttato la sua popolarità per lanciare, insieme alla sorella Angela, una linea di abbigliamento per il mare, Plume Etheree, di cui il principale punto vendita è la città natale delle sorelle, Napoli.

Anche il bikini nero che indossa nella foto incriminata appartiene alla sua linea di abbigliamento. Ma il particolare che alcuni dei follower non hanno apprezzato è il fatto che il pezzo di sopra del costume da mare rimpicciolisce troppo il seno della bella Chiara, in genere invece molto più in evidenza.

Per questo il fan l’ha “accusata” di sembrare una ragazzina.

Chiara Nasti, la foto Instagram che insospettisce i fan: “Fai più bella figura se la elimini”