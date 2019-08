Chiara Ferragni contrae lo stesso virus di Fedez in vacanza a Ibiza

Le vacanza di Chiara Ferragni e Fedez non proseguono sotto i migliori auspici, a causa del virus intestinale che ha colpito prima lui.. e adesso lei.

Fedez riporta ogni momento della vacanza, e della malattia, tra le sue storie Instagram.

Prima quelle condivise ieri, in cui il rapper milanese è steso sul divano quasi febbricitante con il figlio Leone che lo deride, dopo aver annunciato, sul volo che lo conduceva in vacanza sull’isola, di aver contratto un virus intestinale. “Mio figlio mi deride”, commenta Fedez in una storia Instagram ripresa da Chiara Ferragni.

Ma poco dopo, ecco che tocca a Chiara Ferragni stare a letto, con lo stesso virus del marito.

Fedez pubblica una storia con la moglie sotto un piumone bianco, e scrive: “Sono guarito io e forse si è ammalata lei, Opla”. E ancora un altro video in cui sono tutti al capezzale di Chiara Ferragni per tenerle compagnia mentre è visibilmente debilitata. “Quando stavi male tu io non facevo così”, commenta Chiara.

I Ferragnez, al momento, si trovano a Ibiza, dopo aver trascorso la prima parte delle loro costose vacanza in Umbria e in Sicilia, a Noto, proprio nel luogo in cui l’anno scorso sono convolati a nozze. Per il momento, non hanno goduto a pieno dei divertimenti e dei luoghi mozzafiato che offre l’isola delle baleari, a causa del virus che ha colpito entrambi.

Dopo Fedez, tocca a Chiara. “Amore sei proprio a disagio”, commenta ancora Fedez in un video Instagram mentre sono a cena. Ma non escono, fanno tutto in casa. Sebbene questa sia munita di ogni confort, dai grandi divani alla piscina, Chiara Ferragni è pur sempre malata.

Speriamo non passi il virus anche al piccolo Leone Lucia.

